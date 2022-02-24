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【元宇宙】Meta擬建立AI語音翻譯器　全球語言通用

科技 10:30 2022/02/24

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Meta宣布計劃建立一個由人工智能（AI）驅動的「通用語音翻譯器」（universal speech translator），並指這將助力Meta發展的元宇宙計劃。（法新社）

語言是人與人之間重要的溝通橋樑，在虛擬的元宇宙亦一樣。Meta日前宣布計劃建立一個由人工智能（AI）驅動的「通用語音翻譯器」（universal speech translator），並指該AI通用語音翻譯器將助力Meta發展的元宇宙計劃。

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現今翻譯工具   沒涵蓋世上20%人口語言

儘管英語、普通話和西班牙語等常用語言，在目前的翻譯工具中已獲得廣泛應用，但世上仍有約20%人口是說這些翻譯工具並沒有涵蓋的語言。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示：「用任何語言與任何人交流的能力，是人類夢寐以求的超級能力，而AI將會在我們有生之年實現這一目標。」

Meta發布官方網誌表示，希望通過兩個特定領域，部署新的機械學習技術來改變目前局面。第一是「不遺下任何語言」（No Language Left Behind），將專注於建立AI模型，使其能夠只利用少量的訓練實例就可學習翻譯語言。

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第二是「通用語音翻譯器」，由於現時的翻譯工具通常都要先以書面形式寫下一種語言，才可翻譯至另一種語言。因此Meta的目的是建立可直接將一種語音，實時翻譯至另一種語言的系統，而無需通過書面讀寫的過程。

瞄準元宇宙商機 作基本通訊工具

最重要的是，Meta打算將這種技術成為覆蓋全球的應用產品，使其成為數以百萬計人的基本通訊工具。Meta指出，通用翻譯軟件未來將成為極具價值的「殺手級應用程式」（killer App），助配合可穿戴裝置如AR眼鏡，並打破沉浸式的VR和AR現實空間的界限，背後商機龐大。

不過，Meta的研究人員現時並沒有提供完成該項目的時間表，以及落實其目標的路線圖。

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責任編輯：陳卓賢

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