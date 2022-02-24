  • 13°C
香港時間 : 2022224日 (四) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【友邦1299】友邦保險跌逾3%　宣布出售澳洲儲蓄業務

股市 09:52 2022/02/24

分享：

【友邦1299】友邦宣布出售澳洲儲蓄業務

友邦保險 （01299） 宣布其全資附屬公司AIA Australia Limited已簽訂協議，將其澳洲儲蓄及投資業務出售予Resolution Life Australasia Limited 。友邦現跌3.3%，報82.05元，為近半個月低。

公司指，相關的澳洲儲蓄及投資業務包括有效但基本不再接受新業務的退休金計劃、退休和投資產品組合，管理資金逾80億澳元（約450億港元）。該業務為從澳洲聯邦銀行購入The Colonial Mutual Life Assurance Society Limited後，轉移至AIA Australia的人壽保險業務中之一部分。

友邦保險就澳洲整體業務組合進行審視後，總結該儲蓄及投資業務對友邦保險旨於在澳洲成為領先的壽險、醫療保險和保健服務供應商之策略而言，並非核心業務；同時亦不符合友邦保險的財務標準。是次交易體現了公司的財務紀律，以及為股東締造長期可持續價值的承諾。

是次交易對友邦保險與澳洲聯邦銀行和ASB Bank Limited 分別於澳洲及新西蘭所建立的25年期策略性銀行保險夥伴合作關係並無影響。

是次交易有待監管批准。

*【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇*

相關文章：

【港股市況】恒生指數低開392點　阿里巴巴跌逾4%、商湯跌近15%（不斷更新）

【東亞賣產】友邦、太保等據報入圍競投東亞藍十字業務

【友邦1299】瑞信：料友邦去年新業務價值增17%　惟本港爆疫將目標價降至104元

編輯：姚卓然

港股 澳洲 友邦保險（01299）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】俄烏危機升級　道指期貨曾跌逾800點（不斷更新）
【美股期貨】俄烏危機升級　道指期貨曾跌逾800點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌276點　阿里美股價再創港新低（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌276點　阿里美股價再創港新低（不斷更新）
【財政預算案2022】差餉制度改為累進制最多付12%　自然人首個住宅物業才獲免差餉　分階段實行
【財政預算案2022】差餉制度改為累進制最多付12%　自然人首個住宅物業才獲免差餉　分階段實行
【財政預算案2022】寬減百分百薪俸稅及個人入息稅、上限1萬元　減四季差餉及向每戶提供1000元電費補貼
【財政預算案2022】寬減百分百薪俸稅及個人入息稅、上限1萬元　減四季差餉及向每戶提供1000元電費補貼
【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施）
【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施）
【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具
【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款