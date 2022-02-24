【友邦1299】友邦保險跌逾3%　宣布出售澳洲儲蓄業務

▲ 【友邦1299】友邦宣布出售澳洲儲蓄業務

友邦保險 （01299） 宣布其全資附屬公司AIA Australia Limited已簽訂協議，將其澳洲儲蓄及投資業務出售予Resolution Life Australasia Limited 。友邦現跌3.3%，報82.05元，為近半個月低。

公司指，相關的澳洲儲蓄及投資業務包括有效但基本不再接受新業務的退休金計劃、退休和投資產品組合，管理資金逾80億澳元（約450億港元）。該業務為從澳洲聯邦銀行購入The Colonial Mutual Life Assurance Society Limited後，轉移至AIA Australia的人壽保險業務中之一部分。

友邦保險就澳洲整體業務組合進行審視後，總結該儲蓄及投資業務對友邦保險旨於在澳洲成為領先的壽險、醫療保險和保健服務供應商之策略而言，並非核心業務；同時亦不符合友邦保險的財務標準。是次交易體現了公司的財務紀律，以及為股東締造長期可持續價值的承諾。

是次交易對友邦保險與澳洲聯邦銀行和ASB Bank Limited 分別於澳洲及新西蘭所建立的25年期策略性銀行保險夥伴合作關係並無影響。

是次交易有待監管批准。

*【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇*

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編輯：姚卓然