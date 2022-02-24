▲ 【美企業績】勞氏季績勝預期 今年擬回購約120億美元、調高今年收入預測

美國家庭裝修零售商勞氏（LOWE'S，美：LOW）公布，截至1月28日止第四季，去年第四季銷售額爲213.39億美元，按年增長5%，超出市場預期；淨利潤升23.3%至12.06億美元。勞氏昨逆市升0.2%，報215.09美元。

勞氏上季攤薄後每股收益爲1.78美元，超出市場預期，上年同期爲1.32美元。分部業務看，美國家庭裝修業務第四季的可比銷售額增長了5.1%，專業客戶的銷售額增長了23%。

去年全年計，公司銷售額升7.4%至962.5億美元；淨利潤為84.42億美元，按年升44.6%；攤薄後每股收益為12.04美元，按年升55.4%。

勞氏表示，公司2月份的銷售勢頭仍在繼續。雖然經營環境仍然有些不確定，但該公司正在上調對2022財年全年經營業績的展望。勞氏調高今年度收入預測，由940億至970億美元，升至970億至990億美元區間，每股盈利由12.25至13美元，調整為13.1至13.6美元，毛利率較上年略有上升，

公司去年全年回購6300萬股，合共達131億美元，今年計劃回購約120億美元金額股份。

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編輯：姚卓然