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【港股市況】恒生指數低開392點　阿里巴巴跌逾4%、商湯跌近15%（不斷更新）

股市 09:24 2022/02/24

分享：

港股市況不斷更新

美股下跌，道指跌464點，港股今早承接低開近400點。恒生指數低開392點，開報23268點。阿里巴巴 （09988） 績前跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌約2%；商湯 （00020） 跌近15%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

即市走勢：

【09：22】恒生指數低開392點，開報23268點。阿里巴巴 （09988） 績前跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌約2%；商湯 （00020） 跌近15%。

【商湯20】商湯3日累漲兩成　恒指公司突減流通系數、權重急降　被動買貨力量大減9成

【09：04】恒指黑期跌約443點，報23324點；道指期貨跌186點，報32945點。

【08：48】【盈喜｜酒吧股】海倫司料去年經調整淨利潤增至少兩成　收入大增1.2倍

【08：11】【業績｜電影股】IMAX中國去年扭虧為盈兼重回疫情前水平　派末期息0.21港元

【07：45】【業績│啤酒股】百威亞太去年多賺近85%　派末期息3.02美分

【07：45】【開市9點半】高盛：總值20萬億的對沖基金狂沽科技股、轉買廉價股；阿里網易港交所今放榜

【07：45】港股ADR收報23314點，跌346點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報57.68元，較港收市價低0.42元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報435.69元，較港收市價低9.31元或2.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.05元，較港收市價低5.35元或4.8%。

【07：30】美繼續加碼對俄羅斯實施制裁， 加上伊朗核談判短期難達共識，利淡消息拖累美股，道指尾段跌幅擴大至超過500點，道指高開後曾漲235點，惟中段掉頭回落，收市跌464點或1.38%，報33131點；標指跌79點或1.84%，報4225點；納指跌344點或2.57%，報13037點。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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