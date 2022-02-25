【恒指ADR+夜期】美團ADR高港3%　夜期跌135點（不斷更新）

俄羅斯攻擊烏克蘭後，北約及其他國家未有軍事回應，英美擴大制裁， 資金隨即偷步買入，夜期收市跌135點，收報22755點，納指更急彈3.3%，重磅藍籌股ADR回升，美團ADR升3.1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 54.50 -3.0% 美團ADR 175.43 +3.1% 騰訊ADR 433.94 +1.4% 阿里巴巴美股 106.33 +1.4%

俄羅斯烏克蘭局勢嚴峻，港股在夜期時段繼續下跌，挑戰22500關口，不過，北水今日繼續吸資10億元，騰訊 （00700） 獲11.9億元淨流入，小鵬 （09868） 及藥明生物 （02269） 各吸逾1億元， 建行 （00939） 及工行 （01398） 則錄逾3億及2億元淨流出。

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港股跌逾700點。俄烏局勢再度升級，震動環球股市，恒指今早承接低開392點後，大市走勢跌幅逐步擴大，一度跌逾800點。恒生指數收報22901點，跌758點，成交1770億元。恒生科技指數跌4.3%，報5069點。阿里巴巴 （09988） 績前跌逾6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾3%；港交所 （00388） 績後跌半成；中石油 （00857） 逆市升逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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即市走勢：

【03：00】夜期收市跌135點，收報22755點

【23：11】夜期跌243點

【21：11】阿里巴巴美股在業績後一度短暫回升，現再插逾7%，折算為99.83港元，重回2017年水平。夜期再瀉327點。

【18：05】恒指夜期跌68點，報22822點，低水80點。

【16：10】恒生指數收報22901點，跌758點，成交1770億元。恒生科技指數跌4.3%，報5069點。阿里巴巴 （09988） 績前跌逾6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾3%；港交所 （00388） 績後跌半成；中石油 （00857） 逆市升逾3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌767點，報22892點。

【15：55】恒指收市前跌735點，報22925點。

【15：19】港股跌幅再擴大至逾800點，報22798點，跌862點，科指跌4.8%，報5045點。

【15：07】恒指尾市跌760點，報22897點。

【15：02】內地股市下跌，上證跌1.7%；深證跌2.2%；創業板指跌2.1%。

【14：39】俄烏危機升級下，俄鋁 （00486） 跌逾8%，低見6.24元。

【14：36】 阿里巴巴 （09988） 股價略收窄至6%內，報105.8元，破底曾低見103.6元；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾3%。

【14：31】【大行報告】滙證：財政預算案對樓市屬正面、偏好發展商股 首選兩地產股

【14：26】大市跌逾700點，FL二南方恒指 （07200） 跌逾6%，低見6.435元；至於反向ETF FI二南方恒指 （07500） 則升逾6%，高見5.81元。

【14：16】【騰訊ESG】騰訊：2030年前自身營運、供應鏈碳中和

【14：15】大市最新跌約775點，報22884點；科指跌4.6%，報5058點。

【13：56】滙豐 （00005） 午後跌幅擴大至3%，低見56.15元；渣打 （02888） 跌逾5%，低見57.3元。另外，東亞 （00023） 績後跌0.3%；恒生 （00011） 跌0.7%；中銀香港 （02388） 跌2%。

【13：44】除三桶油外，藍籌中僅得新奧新源 （02688） 、績後的百威亞太 （01876） ，以及創科 （00669） 錄得升幅，分別升0.5%至逾3%。

【13：36】比特幣跌逾8%難至34700美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾2%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾4%，破底低見0.19元；美圖 （01357） 跌近5%，破底低見1.33元。

【13：30】恒指最新跌709點，報22951點。

【13：29】油價急升，中石油 （00857） 午後抽升逾3%；中海油 （00883） 升近1%；中石化 （00386） 升0.7%。

【13：11】港交所 （00388） 績後挫半成，破底低見396元。

【13：08】大市跌幅擴大至約865點，報22796點。阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至近8%，低見103.6元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾4%；小米 （01810） 、京東 （09618） 跌半成。

【13：00】港股午後初段跌近750點，報22913點。

【12：37】【盈喜盈警】361度預告去年純利上升逾35% 2020年純利為4.15億人幣

【12：30】【港交所業績】港交所去年多賺9%稍遜預期、全年派息8.87元 績前跌穿400元

【12：30】【業績│收租股】希慎去年基本溢利跌2.8%末期息維持1.17元 利蘊蓮：香港抗疫3年疲態盡現

【12：17】

【12：05】【俄烏衝突】資金湧黃金避險金價升1%至1930美元 金礦股黃金ETF抽升

【12：00】恒生指數半日跌734點，報22925點，成交872億元，科指跌4.3%，報5074點。阿里巴巴 （09988） 跌逾6%，港交所 （00388） 跌逾4%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、友邦 （01299） 跌逾3%。

【11：50】【俄烏衝突】俄羅斯將在烏克蘭採取軍事行動 國際油價急彈逾3%布油見100美元 油股止跌回升

【11：46】港股中午收市前跌勢略喘定，恒指跌668點，報22992點，曾跌約800點。

【11：35】阿里巴巴 （09988） 最新跌7%，破底低見104.3元。

【11：32】恒指跌幅擴至逾700點，報22947點，跌714點。

【11：29】阿里巴巴 （09988） 跌逾6%，破底低見105元；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌3%。友邦 （01299） 跌近4%；港交所 （00388） 跌逾4%，破底跌穿400元關口，低見399.2元。

【港交所388】港交所業績前股價跌穿400元

【11：25】俄烏危機升級，美股期貨跌逾500點，港股最新跌逾600點，恒指跌661點，報22999點。

【11：14】【大行報告】瑞信：市場憂現有寬鬆政策不足以紓緩經濟下行壓力、料人行續減息降準 點名逾10隻股份

【11：10】【異動股】丘鈦科技跌逾一成 預計子企丘鈦中國首季盈利跌一半

【11：00】恒生指數跌幅擴大至500點，阿里巴巴 （09988） 跌逾5%創新低；友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌3%。

【10：55】現貨金企1920美元關口，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 升逾2%；中國黃金 （02099） 、紫金 （02899） 升逾1%。

【10：53】【中國經濟】中國2021年共享經濟市場規模月3.69萬億人幣 按年增長9.2%

【10：51】港股跌幅擴大至逾400點，報23222點，跌437點。科指跌2.4%，報5170點。

【10：42】丘鈦科技 （01478） 挫近一成，破底低見7.58元。

【10：34】ATMXJ下跌，阿里巴巴 （09988） 最新跌逾5%，破底低見105.8元；騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌近2%，破底低見15.42元；京東 （09618） 跌近4%。

【阿里巴巴】阿里巴巴據報擱置東南亞電商Lazada 上市前籌10億美元計劃

【10：26】稻草熊娛樂 （2125） 發盈喜，股價逆市升逾3%，高見5.5元。稻草熊娛樂預期年度集團股東應佔綜合純利按年將增加不少於750%；經調整純利按年增加不少於45%。

【10：24】【科指再破底】阿里績前跌5%破底 科指瀉2%再創新低

【10：22】 銀娛 （00027） 績後續向好，逆市升0.4%，至於另一濠賭藍籌金沙 （01928） 則跌逾3%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌逾2%；新濠 （00200） 跌逾1%。

【10：17】保利協鑫 （03800） 升勢未止，股價今早逆市再升3%，高見3.08元。

【10：12】數碼通 （00315） 中期收入約37.91億元，按年增17%，純利2.51億元，按年跌6%，數碼通股價績後逆市靠穩，升0.2%高見4.49元。

【業績｜電訊股】數碼通中期少賺6% 管理層：5G月費計劃無意減價、資本開支高峰期已過

【10：10】東岳 （00189） 股價逆市造好，最新升逾6%，高見12.26元。

【10：07】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾5%，破底低見105.8元。

【10：05】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾4%，低見107元創上市新低。

【10：02】思摩爾 （06969） 跌近6%，破底低見28.3元；中煙香港 （06055） 逆市靠穩升0.4%。

【09：55】潤電 （00836） 逆市升逾2%；中國電力 （02380） 升逾3%；龍源電力 （00916） 升0.3%。

【09：55】【AIA1299】友邦保險跌逾3% 宣布出售澳洲儲蓄業務

【09：50】百威亞太 （01876） 績後造好，股價逆市升逾3%，高見24.3元。

【09：48】大市早段跌約365點，報23296點。科指跌近2%，報5195點。

【09：41】港交所 （00388） 將於今日公布業績，股價績前跌2%，破底低見405元。

【港交所388】港交所明放榜 上季業績料遜色、美銀教路緊盯三大看點

【09：38】Tesla（美：TSLA）跌7%，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 今早跌逾2%；長汽 （02333） 跌近2%；廣汽 （02238） 跌0.9%。理想汽車 （02015） 跌半成；小鵬汽車 （09868） 跌逾4%。

【09：37】網易 （09999） 績前跌逾3%，低見140.3元。

【網易9999】網易2.24公布第四季業績 料新遊戲支撐收入增長、關注監管後續影響

【09：33】友邦 （01299） 開市後跌逾3%，低見81.4元。

【09：22】恒生指數低開392點，開報23268點。阿里巴巴 （09988） 績前跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌約2%；商湯 （00020） 跌近15%。

【商湯20】商湯3日累漲兩成 恒指公司突減流通系數、權重急降 被動買貨力量大減9成

【09：04】恒指黑期跌約443點，報23324點；道指期貨跌186點，報32945點。

【08：48】【盈喜｜酒吧股】海倫司料去年經調整淨利潤增至少兩成 收入大增1.2倍

【08：11】【業績｜電影股】IMAX中國去年扭虧為盈兼重回疫情前水平 派末期息0.21港元

【07：45】【業績│啤酒股】百威亞太去年多賺近85% 派末期息3.02美分

【07：45】【開市9點半】高盛：總值20萬億的對沖基金狂沽科技股、轉買廉價股；阿里網易港交所今放榜

【07：45】港股ADR收報23314點，跌346點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報57.68元，較港收市價低0.42元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報435.69元，較港收市價低9.31元或2.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.05元，較港收市價低5.35元或4.8%。

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【07：30】美繼續加碼對俄羅斯實施制裁， 加上伊朗核談判短期難達共識，利淡消息拖累美股，道指尾段跌幅擴大至超過500點，道指高開後曾漲235點，惟中段掉頭回落，收市跌464點或1.38%，報33131點；標指跌79點或1.84%，報4225點；納指跌344點或2.57%，報13037點。

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責任編輯：梁浩碩