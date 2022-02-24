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【盈喜|酒吧股】海倫司料去年經調整淨利潤增至少兩成　收入大增1.2倍

股市 08:48 2022/02/24

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【盈喜】海倫司料去年經調整淨利潤增至少兩成　收入大增1.2倍

海倫司 （09869） 發盈喜，非香港財務報告準則計，預期去年經調整淨利潤介乎約9100萬元至1.1億元人民幣，按年增加約20%至46%。

海倫司去年收入將介乎約18.3億元至18.53億元人民幣，按年增加約124%至127%。公司指，收入及經調整淨利潤的預期增加主要歸因於酒館網絡的擴張，至去年底，酒館網絡的酒館總數由2020年的351間增加至782間，並進一步增加至公告日期的821間，涵蓋26個省級行政區域及146個城市。

可是，公司預期去年由盈轉虧，錄得淨虧損約2.1億元至2.3億元人民幣，而預期淨虧損主要歸因於1)可轉換優先股的公允價值變動約1.98億元人民幣；2)因於2021年2月9日按面值發行若干股份而產生的以權益結算以股份為基礎的付款約9200萬元人民幣，及3)上市開支約3100萬元人民幣。

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編輯：姚卓然

港股 盈喜 海倫司（09869）

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