  • 11°C
香港時間 : 2022224日 (四) 09:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績|電影股】IMAX中國去年扭虧為盈兼重回疫情前水平　派末期息0.21港元

股市 08:11 2022/02/24

分享：

【業績|電影股】IMAX中國去年扭虧為盈兼重回疫情前水平　派末期息0.21港元

IMAX中國 （01970） 去年經調整利潤扭虧為盈，賺4166.1萬美元，總收入增1.1倍至1.1億美元，均接近2019年疫情前的水平。毛利率由2020年的37%大升至去年的60.4%。

另外，公司宣布建議派發末期股息約920萬美元，即每股0.210港元，淨利潤派息率由先前的33%提升至50%。

IMAX中國去年本地語言影片錄得票房1.5億美元，以中國春節首映週末及國慶節破紀錄為亮點。公司指，IMAX特製拍攝的「唐人街探案3」及「長津湖」分別於2021年中國春節及國慶節期間打破整體和IMAX的多項紀錄。

公司指，「長津湖」票房超過57億元人民幣，超越「戰狼2」成為中國史上票房最高的電影。IMAX佔其首映週末票房近6%。其續集是中國2022年迄今為止票房最高的電影，亦為IMAX特製拍攝 ，推動了公司近6%的票房。

相關文章：

【業績│啤酒股】百威亞太去年多賺近85%　派末期息3.02美分

【開市9點半】高盛：總值20萬億的對沖基金狂沽科技股、轉買廉價股；阿里網易港交所今放榜

【芯片短缺】央視：汽車芯片價格全線上漲　有20元芯片炒到2800元

編輯：姚卓然

港股 電影 IMAX CHINA（01970） 中國 IMAX

上一篇文章

【美國加息】聯儲局官員戴利態度突轉鷹：加息需更緊迫、今年至少加息四次

下一篇文章

【業績│啤酒股】百威亞太去年多賺近85%　派末期息3.02美分
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】夜期跌276點　阿里美股價再創港新低（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌276點　阿里美股價再創港新低（不斷更新）
【美股收市】美歐加碼制裁俄羅斯 道指瀉464點 納指挫2.6%
【美股收市】美歐加碼制裁俄羅斯 道指瀉464點 納指挫2.6%
【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施）
【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施）
【財政預算案2022】寬減百分百薪俸稅及個人入息稅、上限1萬元　減四季差餉及向每戶提供1000元電費補貼
【財政預算案2022】寬減百分百薪俸稅及個人入息稅、上限1萬元　減四季差餉及向每戶提供1000元電費補貼
【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具
【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具
【財政預算案2022】差餉制度改為累進制最多付12%　自然人首個住宅物業才獲免差餉　分階段實行
【財政預算案2022】差餉制度改為累進制最多付12%　自然人首個住宅物業才獲免差餉　分階段實行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款