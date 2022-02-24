▲ 【業績|電影股】IMAX中國去年扭虧為盈兼重回疫情前水平 派末期息0.21港元

IMAX中國 （01970） 去年經調整利潤扭虧為盈，賺4166.1萬美元，總收入增1.1倍至1.1億美元，均接近2019年疫情前的水平。毛利率由2020年的37%大升至去年的60.4%。

另外，公司宣布建議派發末期股息約920萬美元，即每股0.210港元，淨利潤派息率由先前的33%提升至50%。

IMAX中國去年本地語言影片錄得票房1.5億美元，以中國春節首映週末及國慶節破紀錄為亮點。公司指，IMAX特製拍攝的「唐人街探案3」及「長津湖」分別於2021年中國春節及國慶節期間打破整體和IMAX的多項紀錄。

公司指，「長津湖」票房超過57億元人民幣，超越「戰狼2」成為中國史上票房最高的電影。IMAX佔其首映週末票房近6%。其續集是中國2022年迄今為止票房最高的電影，亦為IMAX特製拍攝 ，推動了公司近6%的票房。

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編輯：姚卓然