【業績│啤酒股】百威亞太逆市升逾4%　去年多賺近85%、派末期息3.02美分　楊克：供應鏈未受疫情影響

▲ 【業績│啤酒股】百威亞太去年多賺近85% 派末期息3.02美分

百威亞太 （01876） 公布全年業績。百威亞太全年股權持有人應佔溢利為9.5億美元，按年增長84.8%，而經正常化調整溢利則為9.8億美元，增長75.9%。每股盈利7.19美分，派每股末期息3.02美分，按年增加6.7%。首席執行官及聯席主席楊克表示，高端化是集團最重要的戰略，預期中國的中產階級家庭數目很可能於2030年前增加四倍，業務仍有很大的增長空間。

百威亞太開市彈高2.2%後走高，午後更逆升4.6%，報23.9元，成升幅最大的藍籌。

供應鏈未有受到影響

問及供應鏈問題，楊克表示，疫情未有令供應鏈做成顯著影響，因大部份屬本地業務，分銷也在同一國家內，而且原材料入口亦只佔少部份，故未有做成明顯障礙。

百威亞太正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加27.3%。在銷售收入增長及經營效率提高下，正常化除息稅折舊攤銷前盈利率上升308個基點至31.5%。期內，收入增加14.9%至67.9億美元，毛利增19.8%至36.6億美元，毛利率53.9%。全年總銷量增加8.3%至87.9億公升，並於2021年第四季加速增長至8.6%，助力於所有主要市場於第四季均實現市場份額增長。

其中，中國方面銷量增加9.3%，每百升收入增加7.9%。根據百威亞太估計，成功的組合策略使其市場份額大幅擴大80個基點，並超越2019年的市場份額。因此，收入增18%，除息稅折舊攤銷前盈利增加28.7%，兩者均高於疫情前水平。

第四季收入增17.1%、銷量增加8.6%

百威亞太表示，2021年第四季各主要市場的經營狀況大幅改善，克服了第三季新冠疫情限制較集中於其業務所在地區所帶來的不利影響。因此，季內恢復2021年上半年的銷售收入和淨收入增長動力。在持續高端化的帶動下，收入增加17.1%，其中銷量增加8.6%，每百升收入增加7.8%。

與2020財政年度相比，第四季收入和除息稅折舊攤銷前盈利均實現雙位數增長，表現勝於2019年全年的疫情前水平。另外，通過在各地區採取有效的商業活動，根據估計第四季擴大了於各主要市場的市場份額。

百威亞太今年目標是通過高端化和業務擴張引領及發展品類，於內地進一步將超高端品牌及高端品牌分別擴展至超過45個及超過70個拓張城市。

另外，集團計劃於2022年上半年將B2B電商平台BEES推展至10個城市，並於今年年底前推展至60個城市。楊克提到，平台已獲50萬客人使用，預期平台有助公司推出更多服務，為客人帶來更多便利。

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責任編輯：梁浩碩