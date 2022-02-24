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【業績│啤酒股】百威亞太去年多賺近85%　派末期息3.02美分

股市 07:45 2022/02/24

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【業績│啤酒股】百威亞太去年多賺近85%　派末期息3.02美分

百威亞太 （01876） 公布全年業績。百威亞太全年股權持有人應佔溢利為9.5億美元，按年增長84.8%，而經正常化調整溢利則為9.8億美元，增長75.9%。每股盈利7.19美分，派每股末期息3.02美分，按年增加6.7%。

正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加27.3%。在銷售收入增長及經營效率提高下，正常化除息稅折舊攤銷前盈利率上升308個基點至31.5%。

期內，收入增加14.9%至67.9億美元，毛利增19.8%至36.6億美元，毛利率53.9%。全年總銷量增加8.3%至87.9億公升，並於2021年第四季加速增長至8.6%，助力於所有主要市場於第四季均實現市場份額增長。

其中，中國方面銷量增加9.3%，每百升收入增加7.9%。根據百威亞太估計，成功的組合策略使其市場份額大幅擴大80個基點，並超越2019年的市場份額。因此，收入增18%，除息稅折舊攤銷前盈利增加28.7%，兩者均高於疫情前水平。

第四季收入增17.1%、銷量增加8.6%

百威亞太表示，2021年第四季各主要市場的經營狀況大幅改善，克服了第三季新冠疫情限制較集中於其業務所在地區所帶來的不利影響。因此，季內恢復2021年上半年的銷售收入和淨收入增長動力。在持續高端化的帶動下，收入增加17.1%，其中銷量增加8.6%，每百升收入增加7.8%。

與2020財政年度相比，第四季收入和除息稅折舊攤銷前盈利均實現雙位數增長，表現勝於2019年全年的疫情前水平。另外，通過在各地區採取有效的商業活動，根據估計第四季擴大了於各主要市場的市場份額。

百威亞太今年目標是通過高端化和業務擴張引領及發展品類，於內地進一步將超高端品牌及高端品牌分別擴展至超過45個及超過70 個拓張城市。

【業績│啤酒股】百威亞太第三季多賺10%、勝預期　半日升逾半成

責任編輯：梁浩碩

 

港股 百威亞太（01876）

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