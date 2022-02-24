【開市9點半】高盛：總值20萬億的對沖基金狂沽科技股、轉買廉價股；阿里網易港交所今放榜

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【ET財經早點1分鐘】美軍官：俄軍已準備好攻擊 美股應聲跌 道指創今年低 阿里美股低港5%
科技股今年大幅跑輸，高盛集團的數據顯示，美國對沖基金一直在削減科技股的頭寸，從2022年開始，它們比10多年來的任何時候，都更傾向於配置便宜的股票。港股連跌三日後，昨微彈140點，大藍籌業績成為後市走勢的重要參考，阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 、網易 （09999） 今公布業績。
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1.【大戶數據】高盛：總值20萬億的對沖基金大幅削減科技股 比過去10年更偏好廉價股票
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欄名 : 開市9點半