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【開市9點半】高盛：總值20萬億的對沖基金狂沽科技股、轉買廉價股；阿里網易港交所今放榜

股市 06:45 2022/02/24

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科技股今年大幅跑輸，高盛集團的數據顯示，美國對沖基金一直在削減科技股的頭寸，從2022年開始，它們比10多年來的任何時候，都更傾向於配置便宜的股票。港股連跌三日後，昨微彈140點，大藍籌業績成為後市走勢的重要參考，阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 、網易 （09999） 今公布業績。

重點新聞：

1.【大戶數據】高盛：總值20萬億的對沖基金大幅削減科技股　比過去10年更偏好廉價股票

2.【網易9999】網易今公布第四季業績　料新遊戲支撐收入增長

3.【商湯20】商湯3日累漲兩成　恒指公司突減流通系數、權重急降

4.【大行報告】瑞銀：地緣政治危機懸而未決　預計股市繼續上升

5.【業績｜濠賭】銀娛去年EBITDA轉賺35億元　重啟派特別息0.3元、呂志和：沖喜吓

6.【業績】ASM太平洋去年盈利大升近4倍、末期息增三成至2.6元

7.【中電002】中電據報出售澳洲業務EnergyAustralia　估值156億元

8.【互聯網監管】官媒：引導外賣平台減費非「命令」、勿過度反應　美團反彈

9.【財政預算案】電子消費券4月先派5000元、年中派第二期

*【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇*

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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