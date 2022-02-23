▲ 【東亞股東】國浩中期少賺39%、派中期息0.5元 自營投資稅前虧損6億

國浩集團 （00053） 公布截至去年底止中期業績，期內營業額80.61億元，按年增34%；純利6.16億元，按年跌39%；每股盈利1.89元，派中期息0.5元，按年不變。

國浩稱，期內業績表現參差，自營投資和酒店及休閒部的酒店業務錄得虧損，其他核心業務的盈利能力有所改善。

國浩目前持有約15%東亞銀行 （00023） 。國浩提到，期內自營投資部錄得除稅前虧損6.08億元，國浩解釋，儘管主要股市因逐步放鬆封鎖措施及預期經濟反彈而受到鼓舞，全球供應鏈中斷及通脹壓力增加，導致對較高利率及量化寬鬆縮減的預期上升，股市波幅維持高企。同時，由於投資組合內價值型股票比重較高，因此並無於財政年度上半年的市場上漲中受惠。

國浩房地產收益及毛利分別按年增加超過40%至4.527億新加坡元及1.402億新加坡元，主要由於期內新加坡住宅項目的分階段確認銷售增加。上半財年主要酒店營運業務單位 GLH 錄得除稅後虧損 2,260 萬英鎊，而二零二零年同期則為虧損 2,330 萬英鎊。

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