【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價

兩大銀行股滙豐控股(00005)及恒生銀行(00011)日前公布去年業績。其中滙豐去年列帳基準稅前盈利189.06億美元，按年升1.15倍，符合預期的同時也擴大回購力度。恒生則去年少賺16％至140億元遜預，並削減派息。過去多日大行們先後給予兩股最新評級和目標價，當中對滙豐盈利前景看法較樂觀。

大行予滙豐及恒生最新評級和目標價：

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高盛發表研究報告指，滙豐去年第四季表現符合預期，第四季經調整除稅前利潤為40億美元，高於該行預期，但低於市場預期，而其收入按季持平，高於該行預期並符合市場預期，但4.5億美元的撥備則遠高於該行預期，每股派息亦符合預期，維持「買入」評級，目標價68元。高盛表示，滙豐第四季的成本增長較該行預期為高，但其資本狀況遠優於預期，集團去年的普通股權一級資本比率為15.8％，高於該行預期，但集團指出未來在資本情況或迎來更多挑戰

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恒生方面，大摩認為其去年下半年業績顯著差於該行及市場預測，各方面的收入也較預期疲弱；而較高的預期信貸損失主要受內地相關房地產行業客戶影響。大摩給予「減持」評級，目標價140.5元。報告表示，恒生去年下半年除稅後溢利按年下跌32％至51.8億元，分別較市場和大摩預期低35％和38％；淨利息收入符合大摩預期，但低於市場預測4％；而淨服務費收入按年跌10％至28.68億元，亦遜預期。

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