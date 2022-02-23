【大戶數據】高盛：總值20萬億的對沖基金大幅削減科技股　比過去10年更偏好廉價股票

高盛集團的數據顯示，美國對沖基金一直在削減科技股的頭寸，從2022年開始，它們比10多年來的任何時候，都更傾向於配置便宜的股票。

高盛以Ben Snider為首的策略師發表報告，指對沖基金的股票市場環境，與過去幾年的大部分時間不同，總計達2.6萬億美元（20萬億港元）股票頭寸的基金，已經減持昂貴的增長股，轉向持有能源和金融股。

截至2月15日，總括了788個對沖基金的「13F文件（揭露美股持倉部位的季度報告）」顯示，雖然蘋果（美：AAPL）和微軟（美：MSFT）等科技巨頭，仍然是最受歡迎的公司，對沖基金持續將投資組合從增長股轉向所謂的價值股。

高盛統計，截至2022年，美股對沖基金平均下跌3%。造成損失的股票，均是常出現於機構十大持股中，但過去一年，這些股票落後標指高達21個百分點，包括FB母公司Meta（美：FB）及Netflix（美：NFLX）等。

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編輯：區嘉俊