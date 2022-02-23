【第五波疫情】一田、AEON、city’super調整營業時間　一文看清百貨及超市最新營業安排

香港疫情嚴峻，除了維持現有社交距離措施，疫苗通行證將於周四（24日）起實行，港府防疫措施嚴格，有百貨及超市宣布調整營業時間，包括一田、AEON及city’super及IKEA。

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一田

一田百貨及一田超市表示，即日（23日）起更改各分店營業時間。百貨部門營業時間維持早上11時至晚上8時營業。沙田、大埔、觀塘、新蒲崗、葵芳、元朗、將軍澳、屯門、北角店超市提早於晚上9時休息，荃灣、旺角、西環店超市提早於晚上8時休息。一田KONBINI營業時間維持不變。

city’super

由2月21日起，全線city’super店營業時間已更改，為上午10時至晚上9時，直至另行通知。

AEON

由2月24日起AEON店舖營業時間將作出更改，超級市場營業時間維持不變，但其他部門則改為早上10時至晚上9時。AEON SUPERMARKET 藍田、尖沙咀店及AEON STYLE 旺角營業時間維持不變。

IKEA

2月21日起各分店營業時間會更改為早上11時至晚上8時；西灣河提貨中心及特價部於周一至周五的營業時間為中午12時至晚上8時，周六、日及公眾假期則是早上11時至晚上8時；大埔規劃及訂購中心的營業時間為上午11時至晚上8時；愉景灣Close to you的營業時間為上午8時至晚上8時。

三間位於九龍、沙田、荃灣的瑞典餐廳的營業時間會改為早上11時至晚上7時半。

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