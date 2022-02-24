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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】睇睇靚風景呼吸新鮮空氣 親子行山身心健康之選

名人薈萃 08:00 2022/02/24

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最近疫情嚴峻，每日確診人數數以千計，相信不少人士都盡量減少外出，居家抗疫。然而每天運動亦屬必要，除在家中做一些體能鍛練之外，若情況許可，外出跑步或行山，亦屬健康之選。早前小弟帶同小朋友行過幾條親子路線，相信山友大都耳熟能詳，在此就為大家簡單介紹下，若果跑山更可選擇這些路線做跑山速度訓練。

1. 沙田新田圍邨上沙田坳獅子亭落慈雲山

可先乘坐港鐵到車公廟開始起行，或直接坐巴士上新田圍邨，在沙田頭新村經沙田郊野徑上山，上至筆架山引水道後，左轉沿衞奕信徑上沙田坳獅子亭再落慈雲山。由車公廟站起計，全長大約五公里左右，需時約1.5-2小時，頭大半段以上山樓梯為主。早前臨近獅子亭路段有大量吊鐘花盛放，吸引不少攝影師去拍攝，現在相信已「水尾」，若大家行過可以留意留意，看看能否捉緊吊鐘的尾巴吧。

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2. 圓墩郊遊徑經大欖涌水塘落大欖

可以乘車到深井豪景花園，然後沿龍如路的斜路一直上山，經大欖林道青龍頭段繼續向上，沿圓墩郊遊徑一直行，中段可至民安隊訓練營，有大片草地可供小朋友盡情遊玩和放電，建議可先在此野餐再上路。之後路段為山徑泥路，有上有落亦算好行，接著可以接上大欖自然教育徑，再沿青山公路路牌行馬路慢慢落山，途中可望大欖涌水塘千島湖一帶美景，最後可先上大欖涌水塘主壩影靚相，再經大欖懲教所離開。全程約7公里，大約2-2.5小時可以完成。

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3. 屯門徑由何福堂書院去藍地水塘

屯門徑有多個入口，可以由何福堂書院附近的麥理浩徑終點作起點，先沿著往郊野公園指示上山，去到麥理浩徑及屯門徑的分叉位，就轉左往屯門徑。此時開始以平路為主，朝著往景峰方向前進，中間見到有前往藍地水塘的路牌不要轉右，因兩條山徑不同，繼續向前行很快就會見到不少KOL經常打卡的彩虹橋，如果遇著好天氣，隨時影到唔少靚相。再行多半小時至一個鐘左右，就可以去到終點藍地水塘，欣賞靚靚的翠綠水塘景。終點鄰近藍地輕鐵站及兆康港鐵站，十分方便。全長約5公里，約需2小時左右。

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4. 小西灣龍躍徑上龍脊落石澳道

這條路基本上是環港島跑的必經之路，但作為親子行山遊也相當不錯。先由小西灣藍灣半島巴士總站出發，行到小西灣海濱花園有樓梯上龍躍亭，沿龍躍徑向上，再沿砵甸乍山郊遊徑上山，之後可以居高臨下欣賞大浪灣美景，只要不落大浪灣繼續向前走，就可接港島徑第八段，一路去到龍脊山腰。沿途雖然上落波幅不大，但細石頗多要留意，一不留神容易被絆倒。到了龍脊分叉路段，可以繼續向前行到石澳道離開，有餘力的話則可再上龍脊欣賞石澳美景，若天氣好也十分值得一去，但上落山路段部分石級較大，有一定難度。如計及上龍脊路程，由小西灣到石澳道全長約9公里，慢行3-3.5小時可完成。

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由於二人限聚令正實施，除了靠熟悉路線的朋友帶路之外，亦可以透過「香港遠足路線」的手機app，預先搜尋路線並下載至手機，當行錯路時會作出提點，令你行山安心又放心。另外由於疫情嚴重的關係，戶外口罩令由即日起進一步收緊，大家無論是外出跑步，抑或是到郊野公園行山跑山，都記得要戴上口罩呀！

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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