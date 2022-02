【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】睇睇靚風景呼吸新鮮空氣 親子行山身心健康之選

最近疫情嚴峻,每日確診人數數以千計,相信不少人士都盡量減少外出,居家抗疫。然而每天運動亦屬必要,除在家中做一些體能鍛練之外,若情況許可,外出跑步或行山,亦屬健康之選。早前小弟帶同小朋友行過幾條親子路線,相信山友大都耳熟能詳,在此就為大家簡單介紹下,若果跑山更可選擇這些路線做跑山速度訓練。

1. 沙田新田圍邨上沙田坳獅子亭落慈雲山

可先乘坐港鐵到車公廟開始起行,或直接坐巴士上新田圍邨,在沙田頭新村經沙田郊野徑上山,上至筆架山引水道後,左轉沿衞奕信徑上沙田坳獅子亭再落慈雲山。由車公廟站起計,全長大約五公里左右,需時約1.5-2小時,頭大半段以上山樓梯為主。早前臨近獅子亭路段有大量吊鐘花盛放,吸引不少攝影師去拍攝,現在相信已「水尾」,若大家行過可以留意留意,看看能否捉緊吊鐘的尾巴吧。

2. 圓墩郊遊徑經大欖涌水塘落大欖

可以乘車到深井豪景花園,然後沿龍如路的斜路一直上山,經大欖林道青龍頭段繼續向上,沿圓墩郊遊徑一直行,中段可至民安隊訓練營,有大片草地可供小朋友盡情遊玩和放電,建議可先在此野餐再上路。之後路段為山徑泥路,有上有落亦算好行,接著可以接上大欖自然教育徑,再沿青山公路路牌行馬路慢慢落山,途中可望大欖涌水塘千島湖一帶美景,最後可先上大欖涌水塘主壩影靚相,再經大欖懲教所離開。全程約7公里,大約2-2.5小時可以完成。

3. 屯門徑由何福堂書院去藍地水塘

屯門徑有多個入口,可以由何福堂書院附近的麥理浩徑終點作起點,先沿著往郊野公園指示上山,去到麥理浩徑及屯門徑的分叉位,就轉左往屯門徑。此時開始以平路為主,朝著往景峰方向前進,中間見到有前往藍地水塘的路牌不要轉右,因兩條山徑不同,繼續向前行很快就會見到不少KOL經常打卡的彩虹橋,如果遇著好天氣,隨時影到唔少靚相。再行多半小時至一個鐘左右,就可以去到終點藍地水塘,欣賞靚靚的翠綠水塘景。終點鄰近藍地輕鐵站及兆康港鐵站,十分方便。全長約5公里,約需2小時左右。

4. 小西灣龍躍徑上龍脊落石澳道

這條路基本上是環港島跑的必經之路,但作為親子行山遊也相當不錯。先由小西灣藍灣半島巴士總站出發,行到小西灣海濱花園有樓梯上龍躍亭,沿龍躍徑向上,再沿砵甸乍山郊遊徑上山,之後可以居高臨下欣賞大浪灣美景,只要不落大浪灣繼續向前走,就可接港島徑第八段,一路去到龍脊山腰。沿途雖然上落波幅不大,但細石頗多要留意,一不留神容易被絆倒。到了龍脊分叉路段,可以繼續向前行到石澳道離開,有餘力的話則可再上龍脊欣賞石澳美景,若天氣好也十分值得一去,但上落山路段部分石級較大,有一定難度。如計及上龍脊路程,由小西灣到石澳道全長約9公里,慢行3-3.5小時可完成。

由於二人限聚令正實施,除了靠熟悉路線的朋友帶路之外,亦可以透過「香港遠足路線」的手機app,預先搜尋路線並下載至手機,當行錯路時會作出提點,令你行山安心又放心。另外由於疫情嚴重的關係,戶外口罩令由即日起進一步收緊,大家無論是外出跑步,抑或是到郊野公園行山跑山,都記得要戴上口罩呀!

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

