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【芯片短缺】央視：汽車芯片價格全線上漲　有20元芯片炒到2800元

股市 21:47 2022/02/23

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【芯片短缺】央視：汽車芯片價格全線上漲　有20元芯片炒到2800元

全球芯片短缺，影響生產各樣電子消費產品。央視財經今日發表題為《嚴重短缺 汽車芯片價格全線上漲》報道，提到疫情影響芯片產能，但同時有芯片經銷商的囤貨導致汽車芯片價格飛漲。

報道指，位於上海黃浦區的賽格電子市場，是上海規模最大的半導體交易市場，自汽車芯片短缺以來，就頗受業內關注，報道諮詢了一款由意法半導體生產的車身電子穩定係統的核心芯片，此前一年，這塊原價僅為20元人民幣左右的芯片，價格大幅上漲，市場商戶稱，這塊芯片現在已經被炒到2800元人民幣，未計及稅款。

報道提到，目前大部分汽車芯片的價格都在上漲，漲幅小的也有幾倍。業內人士稱，從去年以來，受疫情影響，東南亞等地的芯片廠產能出現大幅下滑，汽車芯片供不應求。除此之外，芯片經銷商的囤貨也是導致汽車芯片價格飛漲的重要原因。

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