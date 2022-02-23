【財政預算案2022】兩大創科園區　支持預算案增撥資源推動香港創科發展

▲ 新一份財政預算案中，對創科的投入約160億元。(資料圖片)

香港科技園公司（科技園公司）歡迎財政司司長今天發表的2022-23年度《財政預算案》，在疫情帶來的挑戰下，繼續推動創新科技，發展多元經濟。 數碼港亦表示，歡迎特區政府今日公布的2022至23年度財政預算案，將全力配合政府，協助數字經濟發展，為香港經濟製造新增長點。



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數碼港主席林家禮博士表示，作為香港數碼科技旗艦及初創企業培育基地，數碼港一直配合特區政府政策，積極培育創科人才，推動香港數碼經濟發展。財政預算案提及成立『數字化經濟發展委員會』，而數碼港就發展數碼經濟一直不遺餘力，會積極參與有關工作。

香港科技園公司主席查毅超博士表示：「財政預算案落實於創科項目投放的資源，我們樂見政府成立新的『策略性創科基金』，並會積極配合以物色具潛力的創科企業。過去數年，香港的創科創投氣氛積極正面，科技園的園區公司獲投資的數目及資金，亦以倍數上升。」

各展所長 推動香港創科發展

在新冠疫情影響下，生物醫藥科技與人才擔任着重要角色。科學園作為香港最大的科研基地，園內從事生物醫藥科技的企業在數年間由50間增至超過150間。生物醫藥科技是科技園公司的重點發展的策略領域，我們支持政府預留100億元，為香港的生命健康科技發展提供長遠且完備的配套，建立更完善的產業鏈。

預算案提及「數碼港投資創業基金」為初創企業集資渠道之一，數碼港一直透過基金注資具潛力的初創企業，並為他們帶動其他投資者共同投資。基金至今已向20間數碼港企業投資超過1.6億港元，並吸引超過14.2億港元共同投資，平均引資比率為 1：8，為初創企業擴闊集資渠道。



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