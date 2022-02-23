【小老闆生意經@iM網欄】直播帶貨 YouTube成小商家另類收入途徑

近年YouTube的興起，造就了不少人YouTuber成名。而YouTuber靠著其發布在YouTube上的影片，透過影片的人氣度，帶來可觀的被動或主動的收入。而在疫情期間，小商戶的零售生意大受打撃。為了應對疫情持續的衝擊，不少商戶均嘗試開拓另類收入途徑。除了網上直播帶貨，其實亦可透過發布YouTube影片來銷售產品，此或是一個不俗增加收入的銷售渠道。

影片跟電商業務關係密切

據了解，YouTube去年開始測試影音購物功能，創作者可在影片中介紹某項產品，而觀眾則可點擊左下方的「購物車」圖片購買該產品。即意味觀眾可在觀賞影片期間，輕鬆地購入YouTube影片中展示出來的產品。該功能僅開放予少數創作者，仍未普及。惟此功能的出現，正正反映出Youtube不再局限為一個影音串連平台，僅是用來上傳影片。至今，YouTube已發展成為一個廣告宣傳平台，又或是用家以最大化利潤為目的的銷售平台。

時代的變遷，以及科技的進步，現今會拍片剪片的人愈來愈多。可能只需要一部電腦，甚至是手機，加上一個程式，就可以把影片製作得很有規模。除了YouTube，Instagram的IGTV影片平台、TikTok、Snapchat亦開始涉足電子商務業務，目標是讓觀眾觀看完影片後，可一站式下單結帳。今時今日發展影音平台，跟發展電子商務有著莫大的關係。

據統計，Shoppable video的互動率為普通影音的2倍。利用影片來推廣產品，的確可有效提升產品的銷量。而影片的出現，可以吸引觀眾願意停留在網站的時間更長，這樣有助他們增加購買意欲，從而刺激整體銷情。再加上利用影片作宣傳，會大大增加商店的知名度，而觀眾可透過追蹤影片頻道，增加對品牌或商店的黏性度。

影片置放廣告進一步開拓收入

值得留意的是，如商店新成立一個Youtube頻道時，起初時的訂閱者一定不會很多。用家不想投放額外的金錢或希望以最低成本作宣傳的話，每段影片中的「CLS」是很重要的。大家不要將「CLS」聯想為粗口的短寫，時下的「CLS」是年青人的潮語，有Comment、Like、Share的意思。「CLS」經常出現於Youtube、Facebook等社交平台，在影片中呼籲大家「CLS」是希望大家留下訊息、讚好及分享影片。

而一段影片有多大的價值，則來自跟它互動的人有多少。一段影片愈多人Comment、Like、Share，會令這段影片接觸到更多的受眾。YouTube計畫上允許有超過1,000訂閱、4,000小時觀看時數的創作者在影片內放置廣告。如商家可以成功地透過影片去銷售店內的產品同時，再置放廣告來賺錢，進一步增加收入，又何樂而不為呢。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！