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【財政預算案2022】ACCA香港分會：建議政府把消費券金額存入長者銀行戶口、或以長生津發放

股市 21:30 2022/02/23

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財政司司長陳茂波今日發表任內最後一份財政預算案，ACCA（特許公認會計師公會）香港分會表示，贊同預算案繼續採取擴張性財政政策，預算案的逆周期措施總承擔額逾1700億港元，調撥資源抗擊疫情，並加大資源為市民及中小企紓困，支撐下行經濟，以推動疫後的經濟復甦。

【財政預算案2022】滙豐：單靠政府措施不足夠，【下一頁】

政府再向每滿18歲市民發放總額1萬元的電子消費券，ACCA香港分會表示，歡迎政府推出多項一次性派糖措施，協助市民渡過難關，包括電子消費券，及寬減2022／23年度住宅物業差餉等。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，冀政府考慮為香港家庭提供外傭家庭傭工來港工作隔離費用的津貼，進一步減輕中產階級的負擔。為方便60歲以上長者及合資格殘疾人士，希望政府考慮把消費券的金額存入其銀行戶口或以長者生活津貼發放。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝指，呼籲政府推出稅務虧損結轉，讓企業的稅務虧損被允許抵銷往年應評稅利潤，以助減輕公司在目前不確定經濟環境的現金流壓力。

相關文章：【財政預算案2022】陳茂波：累進制差餉不太影響中產、放寬按保有助市民置業

【財政預算案2022】陳茂波：去年盈餘為189億元　料今年錄得赤字、不調整利得稅薪俸稅

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