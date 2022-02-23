【土地利用】地政總署宣佈取消青衣物流服務用地招標 將改為興建社區隔離治療設施

地政總署宣布，取消招標出售一幅位於青衣青衣路與青衣航運路交界的青衣市地段第200號用地。

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上述用地原本用作物流服務用途，本身預定今年三月十一日截標，現時因應疫情發展，決定取消招標出售，有關土地連同另外4處地點將興建社區隔離治療設施。運輸及房屋局發言人表示，政府會繼續推動物流業的發展。為使現代物流業得以持續發展，政府會繼續物色更多合適用地，以發展多層現代物流設施，未來將會以公開招標形式出售另一幅位於葵涌的物流用地，並盡快公布詳情。

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今次取消招標之地皮，可建樓面逾200萬方呎，是繼機管局在2018年推出香港國際機場南貨運區的過路灣高端物流中心的發展及管理權後、再有逾百萬方呎的物流地皮。綜合市場人士估計，地皮估值約65億至80億元，每方呎樓面2900至3600元。

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記者：鄭日棱