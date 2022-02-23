【美股焦點】烏俄衝突影響半導體氣體供應 ASML研替代貨源

據《路透社》報道，晶片製造商的主要供應商 ASML（美：ASML）正在研究由烏克蘭生產的氖的替代來源，以防俄羅斯和烏克蘭之間的衝突而導致中斷供應。

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ASML發言人周三（23日）表示，儘管烏克蘭是世界上最大的氖生產國，但ASML使用的氣體中，只有不到20%來自這個國家。

氖是用於半導體曝光製程中的關鍵材料，氖氣在2014年俄羅斯與烏克蘭衝突期間一度價格飆升。

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責任編輯：黃苑筠