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【美股焦點】烏俄衝突影響半導體氣體供應 ASML研替代貨源

股樓投資 21:23 2022/02/23

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據《路透社》報道，晶片製造商的主要供應商 ASML（美：ASML）正在研究由烏克蘭生產的氖的替代來源，以防俄羅斯和烏克蘭之間的衝突而導致中斷供應。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

ASML發言人周三（23日）表示，儘管烏克蘭是世界上最大的氖生產國，但ASML使用的氣體中，只有不到20%來自這個國家。

氖是用於半導體曝光製程中的關鍵材料，氖氣在2014年俄羅斯與烏克蘭衝突期間一度價格飆升。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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