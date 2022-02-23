  • 12°C
香港時間 : 2022223日 (三) 21:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2022】缺乏STEM教育支援　專家：應全面應用於中小學

科技 21:03 2022/02/23

分享：

今年財政預算案中提出多項創科政策，注資接近160億元助完善創科發展，惟香港新興科技教育協會會長洪文正批評，預算案中未有提及創新科技教育的支援。他指：

指現時香港STEM教育已較國內外落後，政府應更重視有關議題，才可更有效地培育科技人才。

【財政預算案2022】一文看清財政預算案創科政策　設數字化經濟發展委員會、推動生命健康科研

【財政預算案2022】推動生命健康科研　消息人士：逾60億予「生命健康創新科研中心」實驗

STEM師資培訓不足 欠統一性

他表示，早在財政預算案諮詢期間，已向政府提出有關加強STEM教育的需要。留意到現時線上已有不少有關STEM教育的課程供教師學習，但是政府沒有統一地提供資源作培訓，導致很多老師未能更深入、全面了解STEM，講解層面仍流於表面或只是偏向有關資訊科技範疇。

為讓更多教師對STEM有更全面的認知，有效地教導學生，他舉例指，應該為教師報讀STEM的專業課程，容許教師利用工作時間修讀STEM課程等。

現時STEM教育大多由私人機構提供，政府資助的中小學中，除數學、科學及常識科外，未有增設STEM學科，令學生在吸收有關STEM知識時，內容變得分散且不全面。他指出，科技發展不能單靠研究，或支援大學教授及學生，應該將整個科技教育推至中小學。

他舉例，政府可參考以往推行學校IT創新實驗室（IT Innovation Lab in School）的經驗，以創科局為首，帶領各政府部門，為中小學生提供更多STEM的學習支援。

另在學校收生標準方面，他認為應有所改革，不只規限於考試成績或是中、英文能力，助從小培育更多科技人才。

【財政預算案2022】專家：措施助生命健康科研成果落地　將帶動職位空缺

【財政預算案2022】中小企面臨人手荒　專家：可考慮東歐、內地科研人才

記者：殷凱怡

另外，《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Pixel手機】Pixel 6系列手機再現災情　WiFi突然自動關閉
今日
【Pixel手機】Pixel 6系列手機再現災情　WiFi突然自動關閉
【串流影片】Netflix測試短片功能　Fast Laughs搞笑30秒
今日
【串流影片】Netflix測試短片功能　Fast Laughs搞笑30秒

你可能感興趣

【Pixel手機】Pixel 6系列手機再現災情　WiFi突然自動關閉
今日 17:48
【Pixel手機】Pixel 6系列手機再現災情　WiFi突然自動關閉
【串流影片】Netflix測試短片功能　Fast Laughs搞笑30秒
今日 18:20
【串流影片】Netflix測試短片功能　Fast Laughs搞笑30秒
STEM 小學 創新科技及應用 常識科 財政預算案

下一篇文章

【財政預算案2022】專家：措施助生命健康科研成果落地　將帶動職位空缺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【時代終結】BlackBerry全面退出手機市場　5G手機計畫正式告吹
【時代終結】BlackBerry全面退出手機市場　5G手機計畫正式告吹
【財政預算案2022】一文看清財政預算案創科政策　設數字化經濟發展委員會、推動生命健康科研
【財政預算案2022】一文看清財政預算案創科政策　設數字化經濟發展委員會、推動生命健康科研
【元宇宙】VR眼鏡大混戰！Sony PlayStation VR2 登場　
【元宇宙】VR眼鏡大混戰！Sony PlayStation VR2 登場　
【元宇宙】國家知識產權局收逾1.6萬件元宇宙商標申請　騰訊、小紅書被拒諸門外
【元宇宙】國家知識產權局收逾1.6萬件元宇宙商標申請　騰訊、小紅書被拒諸門外
【Google】Chrome密碼管理員　增添筆記備註功能
【Google】Chrome密碼管理員　增添筆記備註功能
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款