【財政預算案2022】缺乏STEM教育支援　專家：應全面應用於中小學

今年財政預算案中提出多項創科政策，注資接近160億元助完善創科發展，惟香港新興科技教育協會會長洪文正批評，預算案中未有提及創新科技教育的支援。他指：

指現時香港STEM教育已較國內外落後，政府應更重視有關議題，才可更有效地培育科技人才。

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STEM師資培訓不足 欠統一性

他表示，早在財政預算案諮詢期間，已向政府提出有關加強STEM教育的需要。留意到現時線上已有不少有關STEM教育的課程供教師學習，但是政府沒有統一地提供資源作培訓，導致很多老師未能更深入、全面了解STEM，講解層面仍流於表面或只是偏向有關資訊科技範疇。

為讓更多教師對STEM有更全面的認知，有效地教導學生，他舉例指，應該為教師報讀STEM的專業課程，容許教師利用工作時間修讀STEM課程等。

現時STEM教育大多由私人機構提供，政府資助的中小學中，除數學、科學及常識科外，未有增設STEM學科，令學生在吸收有關STEM知識時，內容變得分散且不全面。他指出，科技發展不能單靠研究，或支援大學教授及學生，應該將整個科技教育推至中小學。

他舉例，政府可參考以往推行學校IT創新實驗室（IT Innovation Lab in School）的經驗，以創科局為首，帶領各政府部門，為中小學生提供更多STEM的學習支援。

另在學校收生標準方面，他認為應有所改革，不只規限於考試成績或是中、英文能力，助從小培育更多科技人才。

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記者：殷凱怡

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