【財政預算案2022】陳茂波晚上出席傳媒論壇　稱累進制差餉不太影響中產、總結任內工作「細心把握民情」

▲ 【財政預算案2022】陳茂波晚上出席傳媒論壇 認為放寬按保有助市民置業（不斷更新）

財政司司長陳茂波今日（23日）發表任內最後一份財政預算案，宣布每人派1萬元電子消費券，同時將首置按保九成按揭上限增至1000萬元，按保八成按揭樓價上限增至1200萬元等，陳茂波晚上出席財政預算案論壇，進一步說明相關措施。

財政預算案金融措施懶人包 再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施），看【下一頁】

陳茂波：最重要是細心把握民情

總結任內工作，陳茂波表示，今屆政府遇到好多挑戰，自己任內出現歷史上最高盈餘及最高赤字，這幾年的體驗後，認為最重要是細心把握民情，始終資源有限盡，要盡量兼顧平衡兼顧。

陳茂波提到，第五波疫情來到前，本港經濟勢頭向好，但疫情影響甚大，故更須要緊貼社會。

一旦具備條件與內地通關 以香港為總部是好大誘因

近日有跨國企業認為香港防疫太嚴而撤走高層人員，陳茂波稱，很多跨國企業將個總部設在香港其中一個重要原因是可以覆蓋香港、大灣區，以及北亞洲，如果香港無法與內地通關也不利企業。

陳茂波認為一旦具備條件與內地通關，以香港為總部以服務大灣區、大中華地區、北亞洲是一個好大誘因及吸引力。

防疫支出連同一次性紓緩措施下 政府開支超千億水平

以往財政預算案不論政府盈餘或赤字的預測均被指過於保守，今年估算賣地收入1200億，今年會否出現赤字變盈餘？陳茂波稱今年預估赤字原因有二，一是數百億元防疫支出，其次是一次性紓緩措施，單計消費券涉及600幾億，連同退稅等，總開支超過千億，所以料今個財年有赤字。

陳茂波提到，希望疫情受控，動態清零後，防疫開支可減少。疫情前香港的10年經濟趨勢增長率約2.8%，往後估計趨勢增長率估計有3%，原來是政府較過去積極主動。

陳茂波指出日後走勢會有變數，包括國際政治經濟環境及複雜多變，例如中美關係、烏克蘭情況，而美國加息情況已作充分評估，港元美元掛鉤，美國加息會牽動香港，香港也會加息，但幅度及速度取決於資金流，目前本港資金仍然充裕，影響不大。

累進差餉制度對中產影響不大

財政預算案改革差餉制度，引入累進制，陳茂波稱，當局一向考慮將經濟發展成果更加公平分享，改革差餉制度只係第一步，目的是回應過往幾年退差餉時，社會所提出來的意見，「擁有多個物業嘅人就唔可以多重受惠，咁大家覺得咁樣公道啲」。

陳茂波認為，中產市民不太受影響，主要是一些估值較高的豪宅等才需要交更多差餉。

消費券支援覆蓋面更廣闊

對於支援基層措施較少，陳茂波稱，過去兩輪防疫抗疫基金有提供針對失業人士的短期資助，今次預算案中，知道市民受到好大經濟壓力，所以一萬元消費券其中5000元會在4月份通過登記消費券資料發放予大家，同時推出措施支援中小企，包括短期保護租客、放寬百分百個人借貸擔保至10萬等。

陳茂波指出，最重要是遏止疫情，壓短受到衝擊時間，當經濟回復經濟恢復時，就業及收入就會改善。

問及不直接派發現金原因，陳茂波解釋，綜援戶將會獲發額外半個月資助，消費券支援覆蓋面更廣闊。

陳茂波：2019年放寬按保後 樓市走勢平穩

被問及樓市放寬首置按保，是否是想市民接火棒？陳茂波稱，目前美國加息，樓市「相對平穩有少少下調」，認為放寬有助未夠首期，但有供款能力的市民置業或者換樓。他提到，香港每年房屋供應在5年內達到1.9萬伙單位，比過去5年高14%，2019年放寬後，樓市走勢也平穩。他補充，不導致推波助瀾下協助市民置業是合適。

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