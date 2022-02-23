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【財政預算案2022】陳茂波晚上出席傳媒論壇　稱累進制差餉不太影響中產、放寬按保有助市民置業（不斷更新）

宏觀解讀 20:31 2022/02/23

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【財政預算案2022】陳茂波晚上出席傳媒論壇　認為放寬按保有助市民置業（不斷更新）

財政司司長陳茂波今日（23日）發表任內最後一份財政預算案，宣布每人派1萬元電子消費券，同時將首置按保九成按揭上限增至1000萬元，按保八成按揭樓價上限增至1200萬元等，陳茂波晚上出席財政預算案論壇，進一步說明相關措施。

【20：00】財政預算案改革差餉制度，引入累進制，陳茂波稱，當局一向考慮將經濟發展成果更加公平分享，改革差餉制度只係第一步個，目的是回應過往幾年退差餉時，社會所提出來的意見，「擁有多個物業嘅人就唔可以多重受惠，咁大家覺得咁樣公道啲」。

陳茂波認為，中產市民不太受影響，主要是一些估值較高的豪宅等才需要交更多差餉。

【19：45】對於支援基層措施較少，陳茂波稱，過去兩輪防疫抗疫基金有提供針對失業人士的短期資助，今次預算案中，知道市民受到好大經濟壓力，所以一萬元消費券其中5000元會在4月份通過登記消費券資料發放予大家，同時推出措施支援中小企，包括短期保護租客、放寬百分百個人借貸擔保至10萬等。

陳茂波指出，最重要是遏止疫情，壓短受到衝擊時間，當經濟回復經濟恢復時，就業及收入就會改善。

問及不直接派發現金原因，陳茂波解釋，綜援戶將會獲發額外半個月資助，消費券支援覆蓋面更廣闊。

【19：40】被問及樓市放寬首置按保，是否是想市民接火棒？陳茂波稱，目前美國加息，樓市「相對平穩有少少下調」，認為放寬有助未夠首期，但有供款能力的市民置業或者換樓。他提到，香港每年房屋供應在5年內達到1.9萬伙單位，比過去5年高14%，2019年放寬後，樓市走勢也平穩。他補充，不導致推波助瀾下協助市民置業是合適。

財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施），看【下一頁

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