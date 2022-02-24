  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (四) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【偽冒特朗普社交App】非官方特朗普社交平台App　獲十萬人下載

科技 13:31 2022/02/24

分享：

有網民發現，由於TRUTH Social未在Android平台推出，有人趁機推出名稱相似的「MAGA Hub – Truth Social Trump」，目前已獲超過十萬人下載。（資料圖片）

美國前總統特朗普（Donald Trump）早前創立社交平台應用程式TRUTH Social，目前僅在美國蘋果應用程式商店（App Store）上架。但隨即就有網民發現，由於TRUTH Social未在Android平台推出，有人趁機推出名稱相似的「MAGA Hub – Truth Social Trump」，已獲超過十萬人下載。

【特朗普平台】特朗普社交平台TRUTH Social上架　美國App Store下載次數即奪冠

    點擊圖片放大

據外媒Business Insider報道，「MAGA Hub – Truth Social Trump」應用程式（App）類似於Twitter，與一般的社交平台無異。該應用程式雖然可讓用戶免費下載，但需一次過付款28.99美元（約226港元）查看內容，據知現時用戶付款後可加入一個全球聊天群組。

【特朗普平台】特朗普自創社交平台TRUTH Social將上架　僅iOS用戶可使用

現時Android用戶在Google Play商店搜尋「TRUTH Social」，當中會以「MAGA Hub – Truth Social Trump」為第一顯示結果。在外媒查看記錄後發現，該應用程式開發者來自德國，於去年8月28日發布，但絕大部分下載量卻是2月8日之後，即是在特朗普發布應用程式的期間。估計誤導不少用戶該App是特朗普創立的TRUTH Social。

【社交媒體】FB、IG和Twitter粉絲互動率均下跌    報告：企業沒經營好社交平台

責任編輯：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡監管】Twitter擴大安全模式服務範圍　打擊社交平台網絡騷擾
2022/02/16
【網絡監管】Twitter擴大安全模式服務範圍　打擊社交平台網絡騷擾
【私隱爭議】被控收集數據侵犯用戶私隱　Meta支付7億了結訴訟
2022/02/16
【私隱爭議】被控收集數據侵犯用戶私隱　Meta支付7億了結訴訟
【網絡私隱】Android將免受App數據追蹤　Google：盡力平衡廣告商和用戶利益
2022/02/17
【網絡私隱】Android將免受App數據追蹤　Google：盡力平衡廣告商和用戶利益
【Meta】元宇宙熱潮！　Horizon Worlds每月活躍用戶人數增至30萬
2022/02/21
【Meta】元宇宙熱潮！　Horizon Worlds每月活躍用戶人數增至30萬
【Meta】Facebook Reels讓創作者增收入來源　影片內將插播廣告
2022/02/23
【Meta】Facebook Reels讓創作者增收入來源　影片內將插播廣告

你可能感興趣

【網絡監管】Twitter擴大安全模式服務範圍　打擊社交平台網絡騷擾
15:40 2022/02/16
【網絡監管】Twitter擴大安全模式服務範圍　打擊社交平台網絡騷擾
【私隱爭議】被控收集數據侵犯用戶私隱　Meta支付7億了結訴訟
17:00 2022/02/16
【私隱爭議】被控收集數據侵犯用戶私隱　Meta支付7億了結訴訟
【網絡私隱】Android將免受App數據追蹤　Google：盡力平衡廣告商和用戶利益
15:05 2022/02/17
【網絡私隱】Android將免受App數據追蹤　Google：盡力平衡廣告商和用戶利益
社交平台 TRUTH Social 特朗普 Google Play Twitter 美國 德國 App Store Android

下一篇文章

【個人電腦】2021年美國PC出貨量增長1%　達1.35億部
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Google】Chrome密碼管理員　增添筆記備註功能
【Google】Chrome密碼管理員　增添筆記備註功能
【財政預算案2022】1萬元消費券再臨　專家：宜增網購交易　留意市民資料準確性
【財政預算案2022】1萬元消費券再臨　專家：宜增網購交易　留意市民資料準確性
【社交媒體】FB、IG和Twitter粉絲互動率均下跌 報告：企業沒經營好社交平台
【社交媒體】FB、IG和Twitter粉絲互動率均下跌 報告：企業沒經營好社交平台
【Tesla】Tesla Semi電動貨車　獲批輪胎自動充氣專利
【Tesla】Tesla Semi電動貨車　獲批輪胎自動充氣專利
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
【財政預算案2022】中小企面臨人手荒　專家：可考慮東歐、內地科研人才
【財政預算案2022】中小企面臨人手荒　專家：可考慮東歐、內地科研人才
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款