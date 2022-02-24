【偽冒特朗普社交App】非官方特朗普社交平台App　獲十萬人下載

▲ 有網民發現，由於TRUTH Social未在Android平台推出，有人趁機推出名稱相似的「MAGA Hub – Truth Social Trump」，目前已獲超過十萬人下載。（資料圖片）

美國前總統特朗普（Donald Trump）早前創立社交平台應用程式TRUTH Social，目前僅在美國蘋果應用程式商店（App Store）上架。但隨即就有網民發現，由於TRUTH Social未在Android平台推出，有人趁機推出名稱相似的「MAGA Hub – Truth Social Trump」，已獲超過十萬人下載。

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據外媒Business Insider報道，「MAGA Hub – Truth Social Trump」應用程式（App）類似於Twitter，與一般的社交平台無異。該應用程式雖然可讓用戶免費下載，但需一次過付款28.99美元（約226港元）查看內容，據知現時用戶付款後可加入一個全球聊天群組。

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現時Android用戶在Google Play商店搜尋「TRUTH Social」，當中會以「MAGA Hub – Truth Social Trump」為第一顯示結果。在外媒查看記錄後發現，該應用程式開發者來自德國，於去年8月28日發布，但絕大部分下載量卻是2月8日之後，即是在特朗普發布應用程式的期間。估計誤導不少用戶該App是特朗普創立的TRUTH Social。

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責任編輯：黃顯晴

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