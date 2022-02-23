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【疫苗通行證】入商場須掃描「安心出行」　信和商場：出入口將加強人手

商業 20:45 2022/02/23

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信和集團指，因應疫苗通行證，商場亦已作出相應準備及安排。（信和集團商場提供圖片）

疫苗通行證明日實施，市民進入特定場所，需已至少接種一針新冠疫苗及掃描安心出行。信和集團表示，旗下商場將於出入口加強人手，協助有需要人士使用「安心出行」。

【財政預算案2022】港府向貿發局撥款　推動虛擬展覽及大數據分析

信和集團指，因應疫苗通行證，商場亦已作出相應準備及安排，包括於三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地內電視播放「疫苗通行證」宣傳影片及更新社交媒體專頁，讓市民容易掌握「疫苗通行證」資訊。同時商場亦於出入口加強人手，協助有需要人士使用「安心出行」。

消費券發放前推更多優惠

同時，港府今日宣布將派發新一輪電子消費券。信和集團商場會進一步積極研究新一輪消費獎賞及與電子消費平台合作。在消費券發放前，於今年2月24日至4月20日期間，S⁺ REWARDS會員只需於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心場內，以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲350元「S現金券」，回贈超過100%。

【財政預算案2022】餐廳商户：消費券僅得大集團受惠　直接派現金更好

【財政預算案2022】1萬元消費券刺激消費　為何關連後勤業界也受惠？

責任編輯：葉泳珊

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