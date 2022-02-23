【財政預算案2022】專家：措施助生命健康科研成果落地　將帶動職位空缺

財政司司長陳茂波今（23日）公布2022至23年度財政預算案，提出不少措施協助本地科研發展。香港新興科技教育協會會長洪文正表示，政府進一步推行「生命健康」科研，有助本港專才確切地推動科研成果落地，同時可以提供更多職位空缺予本地人才，有助整體發展。

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洪文正接受本報訪問指，相對世界各地，包括內地城市，現時香港有關「生命健康」科研，如中、西醫學科研、生物科技等範疇均名列前茅，惟科研成果缺乏轉化落地應用、商品化等機會。所以他認為，今次措施有望協助更多科研成果成功落地，增加應用層面。

他續指，以往有不少畢業生因在本地找不到工作機會，選擇到國內發展或轉行。因此估計措施還可吸引專才回流，甚至是已轉行的人才重投相關行業。

建議設置第三個創新科技社區

場地支援方面，他指現時科學園及數碼港所提供的場地已供不應求，洪建議，政府若想集中發展「生命健康」科研，可考慮設置第三個創新科技社區，以便集中及更有效推動本港科技發展。

另外，他又提到，增加資助額至4.4億元以支持國家重點實驗室及國家工程技術研究中心香港分中心的研發工作，將可助培育更多人才。

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記者：殷凱怡

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