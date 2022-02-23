【二手樓價】四季雅苑獨立屋業主減價割愛　成交價1,000萬創一年新低

再有屋苑在疫情下錄得低價成交。美聯物業陳鋒表示，本行成功協助買家以筍價1,000萬元，購入元朗四季雅苑雙號獨立屋，成交價創下一年以來新低。

陳鋒表示，剛成交單位是元朗四季雅苑雙號獨立屋，實用面積920平方呎，屬三房套間隔，原業主最初開價「筍價」1,038萬元，見買家鍾情單位設私人花園、平台、以及車位，所以以割愛價1,000萬元成交，較開價低近4%，同時創下屋苑近1年新低，實用呎價10,870元。

同場加映︰【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

據了解，原業主在2010年3月以約477萬元購入上址單位，持貨約12年帳面賺523萬元，物業升值近110%。

【有相睇】放盤兩個月自願減價吸客 駿景園靚裝三房累劈190萬 低市價近一成沽出【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映︰【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機