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【二手樓價】四季雅苑獨立屋業主減價割愛　成交價1,000萬創一年新低

股樓投資 19:41 2022/02/23

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再有屋苑在疫情下錄得低價成交。美聯物業陳鋒表示，本行成功協助買家以筍價1,000萬元，購入元朗四季雅苑雙號獨立屋，成交價創下一年以來新低。

陳鋒表示，剛成交單位是元朗四季雅苑雙號獨立屋，實用面積920平方呎，屬三房套間隔，原業主最初開價「筍價」1,038萬元，見買家鍾情單位設私人花園、平台、以及車位，所以以割愛價1,000萬元成交，較開價低近4%，同時創下屋苑近1年新低，實用呎價10,870元。

同場加映︰【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

據了解，原業主在2010年3月以約477萬元購入上址單位，持貨約12年帳面賺523萬元，物業升值近110%。

【有相睇】放盤兩個月自願減價吸客　駿景園靚裝三房累劈190萬　低市價近一成沽出【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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