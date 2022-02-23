  • 13°C
香港時間 : 2022223日 (三) 21:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM Cafe】3月港股4大關鍵 預算案受惠股逐個捉

iMTV＋ 20:00 2022/02/23

分享：

其他股評時段:

00:55 大市概況
04:09（03690）美團
09:53（00027）銀河娛樂
16:00（02883）中海油田服務
17:18（02840）SPDR金ETF
24:00（00005）滙豐控股
28:49（00992）聯想集團
34:49（02388）中銀香港
36:13（03143）華夏香港銀行股
37:45（00388）香港交易所
45:11（03331）維達國際
48:00（01137）香港科技探索
50:40 Q&A

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : iM Cafe

最新專欄文章 更多

【iM Cafe】確診破千創新高 港股點解繼續Go
2022/02/09
【iM Cafe】確診破千創新高 港股點解繼續Go
【iM Cafe】A股升美股跌 港股搖搖板搖到邊
2022/01/26
【iM Cafe】A股升美股跌 港股搖搖板搖到邊
【iM Cafe】恒指24500遇阻力 2022年10大新經濟股
2022/01/19
【iM Cafe】恒指24500遇阻力 2022年10大新經濟股
【iM Cafe】聯儲局停鷹 淡友靜蠅蠅
2022/01/12
【iM Cafe】聯儲局停鷹 淡友靜蠅蠅
【iM Cafe】港股跌跌不休 2022年10大收息股
2022/01/05
【iM Cafe】港股跌跌不休 2022年10大收息股
受惠股 香港交易及結算所有限公司 港股 ETF 經濟 香港經濟日報 香港 滙豐控股（00005） 服務 Cafe

上一篇文章

【室內裝修】4人家庭翻新舊居 花60萬裝修4房大單位 中西合壁最考心思 神枱櫃融入全屋北歐風

下一篇文章

【新股IPO】樂普生物2157首日掛牌收市報7.14元 微升1仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點
【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點
【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手
【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元
【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款