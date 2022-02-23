▲ 【網易9999】網易2.24公布第四季業績 料新遊戲支撐收入增長、關注監管後續影響

內地科技巨企之一的網易 （0999） 周四公布去年第四季及全年業績。券商普偏看好網易核心遊戲業務，認為《永劫無間》及《哈利波特：魔法覺醒》等新遊戲表現強勁，有助推動遊戲收入增長。

市場平均預期網易去年營收877.38億元（人民幣，下同），按年升29.8%，當中網絡遊戲收入624.7億，按年增14.4%；純利147.18億元，按年增19.37%；經調整利潤170.17億元，按年增15.7%。

第4季方面，平均預期網易營收242.73億元，按年升22.8%，當中網絡遊戲收入171.13億元，按年增27.7%；純利36.05億元，年增285.7%；經調整利潤44.65億元，按年增179.4%。

摩根士丹利：《永劫無間》銷售動力強韌

摩根士丹利預計，網易上季遊戲收入增長29%至173億元。該行提到，去年7月推出的《永劫無間》全球出售超過500萬份，銷售動力強韌，而《哈利波特：魔法覺醒》日活躍用戶自去年12月中維持150萬人次，又引述數據指，近日哈利波特手遊的iOS平台總收益或達2億至3億元。

網易有道稱去年底前處置K9業務

中資券商華泰證券將網易2021、2022及2023 年的收入預測上調 3.3%、4.9%及3.6%，以反映穩健的遊戲收入增長。華泰證券預計，網易遊戲業務收入增長強勁而且有道營銷費用下降，網易去年經調整利潤約172億元，按年增長 17.0%，同時收目標價由125美元上調至 131.87 美元，維持買入。

華泰提到，預計創新業務和其他業務的收入將增長27%，有道收入2022年會下降 7.9%，然後在 2023 年反彈 10.3%，有道計劃在2021年底前處置其 K9 學科課外輔導服務，去年第3季該部門佔有道收入的25%，出售後，有道會專注STEAM課程、成人學習和智能學習設備，以推動收入增長。

國泰君安：遊戲版號停批 網易海外遊戲收入份額提升

國泰君安則指出，內地監管趨嚴的環境下，內地遊戲市場增長正放緩，遊戲版號將由於自去年8月暫停審批而變得更加稀有，然而遊戲公司繼續積極擴張國際市場，且預計國際遊戲收入份額將會提升。維持網易買入評級，並上調目標價至215.00港元。

花旗版號停批暫停對網易影響有限

花旗則料網易上季收入約237.4億元，按年增2成，遊戲收入約173億元，按年增29%。花旗預計，網易內地遊戲總營收增長穩定及溫和，市場關注海外版的《哈利波特：魔法覺醒》，料今年4月至5月推出，花旗認為，遊戲版號持續停批暫停對公司影響有限，因為網易手上40款新遊戲中有10款取得版號。

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