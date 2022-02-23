【高息股】中電傳洽售澳洲業務 估值約20億美元

外電報道，本港公用企業之一的中電控股(00002),正考慮出售旗下澳洲子公司EnergyAustralia，估值可能達約億美元。知情人士稱，中電控股正在與一名財務顧問商討擬議的資產剝離事宜，並已與潛在投標人進行了接洽，以了解他們的興趣。相關考慮尚處於初期階段，中電控股也有可能決定保留這項業務。中電對上述傳聞不予置評。

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中電於2010年宣布以20.35億澳元，收購當地能源零售商EnergyAustralia及Delta Western售電權合約及電廠發展用地，並於2011年完成收購。根據公司網站，總部位於墨爾本的EnergyAustralia 擁有2300多名僱員，向澳洲約244萬客戶提供電力和燃氣零售服務。截至去年6月，EnergyAustralia發電及儲能容量，包括長期購電協議）超過5,400兆瓦。

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去年上半年中電澳洲營業額上升6.3％至171.77億元，營運盈利則下降29.9％至8.37億元，分別佔集團同期整體收入和經營盈利的42%和14%。

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