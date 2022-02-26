  • 20°C
香港時間 : 2022226日 (六) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【電視大戰】2021年全球電視排名出爐　三星連續16年稱霸

16:00 2022/02/26

分享：

英國市場調查公司Omdia日前發布2021年全球電視市場，揭示各品牌的市佔率排名。（三星官網截圖）

近年Netflix、Disney+等串流平台興起，加上疫情爆發，大眾都留家抗疫，消費者對電視的需求自然也增加。英國市場調查公司Omdia日前發布2021年全球電視市場，揭示各品牌的市佔率排名。其中三星（Samsung）位於以佔全球29.5%營收市場份額和19.8%的銷售市佔率，居全球電視市場榜首，連續16年保持領先地位。

【串流影片】Netflix測試短片功能　Fast Laughs搞笑30秒

Omdia報告顯示，三星於2021年的營收市場份額為29.5%，銷售市佔率則達19.8%。過去一年，三星銷售了943萬部QLED電視，累積銷售額達至2,600萬部。而三星在QLED高價電視機市場的市佔率，則為44.5%。

至於排行第二的亦是來自南韓的LG，其市佔率為18.5%，銷售市佔率則12.8%，售出了2,733萬部電視。其中LG的OLED電視銷量達652.5萬部，佔OLED電視市場的62%。

【財政預算案2022】科企：生命健康科研過程漫長　措施助紓緩資金人手問題

緊隨其後的為日本品牌Sony，以9.5%的市佔率位居第3位。中國品牌TCL為第四位，市佔率為8%，同樣來自中國的海信（Hisense）則為第五位，市佔率6.8%。

【財政預算案2022】科企：生命健康科研過程漫長　措施助紓緩資金人手問題

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

相關文章

【快充問題】三星S22 Ultra被指45W充電慢？　充電速度只與25W接近
2022/02/22
【快充問題】三星S22 Ultra被指45W充電慢？　充電速度只與25W接近
【Apple】蘋果AR/VR眼鏡完成生產測試　傳於2022年底推出
2022/02/22
【Apple】蘋果AR/VR眼鏡完成生產測試　傳於2022年底推出
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
2022/02/22
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
【元宇宙】VR眼鏡大混戰！Sony PlayStation VR2 登場　
2022/02/23
【元宇宙】VR眼鏡大混戰！Sony PlayStation VR2 登場　

你可能感興趣

【快充問題】三星S22 Ultra被指45W充電慢？　充電速度只與25W接近
14:36 2022/02/22
【快充問題】三星S22 Ultra被指45W充電慢？　充電速度只與25W接近
【Apple】蘋果AR/VR眼鏡完成生產測試　傳於2022年底推出
13:00 2022/02/22
【Apple】蘋果AR/VR眼鏡完成生產測試　傳於2022年底推出
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
18:05 2022/02/22
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
硬件 疫情 Samsung LG 電視機

下一篇文章

【元宇宙商機】打造虛擬平行時空　需完善技術更新＋玩法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】大行1年港元定存息最高1厘 發鈔行罕有加息搶長錢
【港元定存】大行1年港元定存息最高1厘 發鈔行罕有加息搶長錢
【港元定存】跑贏綠債兩厘保底息 港元定存高息選擇多
【港元定存】跑贏綠債兩厘保底息 港元定存高息選擇多
【澳元定存】澳元定存最高11厘 花旗料澳洲延至明年才加息
【澳元定存】澳元定存最高11厘 花旗料澳洲延至明年才加息
【港元定存】虛銀輪流鬥劈息 無懼大行加港元定存
【港元定存】虛銀輪流鬥劈息 無懼大行加港元定存
【港元定存】1萬港元入場最高存息5.5厘 利市錢聚財有法
【港元定存】1萬港元入場最高存息5.5厘 利市錢聚財有法
【美元定存】美元定存爆加息搶客戰 1年高息王1.28厘
【美元定存】美元定存爆加息搶客戰 1年高息王1.28厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款