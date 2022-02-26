【電視大戰】2021年全球電視排名出爐　三星連續16年稱霸

▲ 英國市場調查公司Omdia日前發布2021年全球電視市場，揭示各品牌的市佔率排名。（三星官網截圖）

近年Netflix、Disney+等串流平台興起，加上疫情爆發，大眾都留家抗疫，消費者對電視的需求自然也增加。英國市場調查公司Omdia日前發布2021年全球電視市場，揭示各品牌的市佔率排名。其中三星（Samsung）位於以佔全球29.5%營收市場份額和19.8%的銷售市佔率，居全球電視市場榜首，連續16年保持領先地位。

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Omdia報告顯示，三星於2021年的營收市場份額為29.5%，銷售市佔率則達19.8%。過去一年，三星銷售了943萬部QLED電視，累積銷售額達至2,600萬部。而三星在QLED高價電視機市場的市佔率，則為44.5%。

至於排行第二的亦是來自南韓的LG，其市佔率為18.5%，銷售市佔率則12.8%，售出了2,733萬部電視。其中LG的OLED電視銷量達652.5萬部，佔OLED電視市場的62%。

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緊隨其後的為日本品牌Sony，以9.5%的市佔率位居第3位。中國品牌TCL為第四位，市佔率為8%，同樣來自中國的海信（Hisense）則為第五位，市佔率6.8%。

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責任編輯：吳嘉雯

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