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【網絡連接】HPE推私有5G新方案　助企業實現「邊緣到雲端」

科技 10:01 2022/02/24

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智能解決方案供應商HPE宣布，不斷完善其私有5G解決方案，結合蜂窩網絡及Wi-Fi私有網絡，為企業、商業及公共機構提供服務。

5G技術面世已有約3年的時間，應用的層面也愈趨廣泛，由個人用戶到企業、醫療機構甚至軍事部署都採用到5G網絡。面對各方不同的需求，智能解決方案供應商HPE（Hewlett Packard Enterprise）昨（24日）就宣布，不斷完善其私有5G解決方案，結合蜂窩網絡及Wi-Fi私有網絡，為企業、商業及公共機構提供服務。

【5G網絡】混合工作模式興起　思科調查：65%港人願將家居或辦公室網絡升級

【時代終結】BlackBerry全面退出手機市場　5G手機計畫正式告吹

HPE通訊技術集團副總裁暨總經理Tom Craig在簡介會上提到，私有5G市場正迅速發展，新市場參與者不斷加入競爭，HPE有必要尋找自己的定位，並利用技術迎合大眾的需要，提供協助。

Tom Craig也提到，儘管5G在廣域覆蓋方面的表現遠超Wi-Fi，但Wi-Fi在成本效益、室內連接能力方面仍優勢，所以是次HPE決定將兩方整合，推出跨5G及Wi-Fi的專有網絡功能，盡享兩者的優勢。

HPE私有5G解決方案建基於HPE 5G Core Stack ，而新增的私有網絡功能，包括：模塊化操作和自動化、企業自助服務平台、敏捷配置和變更管理。

新解決方案可支援客戶不同需求，HPE私有5G軟件透過HPE Edgeline EL8000融合邊緣系統，配以三代Intel Xeon可擴展處理器支援，為軍事、航運或石油和天然氣等產業，提供自主的部署，進行敏感或遠端操作。HPE私有5G解決方案旨在與Aruba Wi-Fi網絡協同運行，使用可自動執行5G和Wi-Fi漫遊的Aruba Air Pass及其他技術。

【5G危機】美國航空企業憂慮　新5G基站將導致航班混亂？

責任編輯：曾曉汶

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