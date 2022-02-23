【第五波疫情】工銀亞洲全線分行周一至周五4時關門　周六僅5分行營業

▲ 工銀亞洲全線分行調整周一至五營業時間 僅5分行周六營業

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，最新分行服務情況如下：

旺角及何文田分行恢復營業

由2月23日起， 新增以下分行服務恢復營業

旺角分行：九龍旺角彌敦道 721-725 號華比銀行大廈地下

何文田分行：九龍何文田窩打老道 70 號曾榕大廈地下

5分行服務暫停

紅磡分行：九龍紅磡德民街 2-34E 號紅磡商場地下 2A 舖

上環分行（維持保管箱預約服務）:香港上環德輔道中 317-319 號啟德商業大廈地下 F 舖

深水埗分行（維持保管箱預約服務）:九龍深水埗荔枝角道 290 號地下

葵涌分行（維持保管箱預約服務）:新界葵涌和宜合道 63 號麗晶中心 A 座 G02

黃大仙分行：九龍黃大仙正德街 103 號黃大仙中心南館一樓 128 號舖

其中，紅磡分行一名員工於2月22日（星期二）初步確診感染新型冠狀病毒。紅磡分行較早前已由2月19日（星期六）起暫停營業直至另行通知，該員工於分行最後服務客戶之日期為2月18日(星期五)。

全線分行星期一至五營業時間調整至為9時至4時

全線分行及個人理財中心的營業時間將繼續調整為星期一至星期五上午 9 時至下午 4 時。

除5分行外其餘分行、個人理財中心星期六暫停服務

除以下 5 間分行於星期六的營業時間為上午 9 時至中午 12 時外，其他分行及個人理財中心逢星期六暫停服務:

銅鑼灣分行：香港銅鑼灣軒尼詩道 488-490 號軒尼詩大廈地下 A 舖至 1 樓

尖沙咀東分行：九龍尖沙咀漆咸道南 39 號鐵路大廈地下 B 舖

旺角分行：九龍旺角彌敦道 721-725 號華比銀行大廈地下

沙咀道分行：新界荃灣沙咀道 297-313 號眾安大廈地下 4 號舖

大埔分行：新界大埔大榮里 34 至 38 號美發大廈地下 F 舖

26間分行及個人理財中心服務維持暫停

工銀亞洲又表示，以下26間分行及個人理財中心服務維持暫停：

港島區

1. 金鐘個人理財中心：香港金鐘道95號統一中心1樓1019-1020號舖

2. 皇后大道中分行：香港中環皇后大道中122-126號地庫至一樓

3. 中環分行：香港皇后大道中9號1樓A1舖

4. 灣仔道分行：香港灣仔道133號卓淩中心地下

5. 跑馬地分行：香港跑馬地景光街23號

6. 香港仔分行：香港香港仔中心第一期地下7A舖

7. 西環個人理財中心：香港德輔道西345-345A地下2號舖

8. 小西灣分行：香港小西灣道9號富欣花園地下17-19號舖

9. 西灣河分行：香港筲箕灣道57-87號太安樓G10號舖

10. 北角分行：香港北角英皇道 436-438 號地下

11. 電氣道分行：香港電氣道113-115號

12. 炮台山分行：香港英皇道272-276號光超台地下A-C號舖

九龍區

13. 紅磡分行（維持保管箱預約服務）：九龍紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A舖

14. 油麻地分行：九龍油麻地彌敦道542號

15. 太子分行（維持保管箱預約服務）：九龍旺角彌敦道777號

16. 荔枝角分行：九龍荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場地下G06號舖

17. 愛民分行：九龍何文田愛民廣場F18-F19號舖

18. 中港城分行：九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下55號舖及1 樓15, 16及17B號舖

19. 觀塘分行：九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖

20. 德福分行：九龍九龍灣德福廣場P19-P20號舖

新界區

21. 將軍澳個人理財中心：新界將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場1樓1025B號舖

22. 太和分行（維持保管箱預約服務）：新界大埔太和廣場2樓216號舖

23. 沙田個人理財中心：新界沙田好運中心3樓185號舖位

24. 沙咀道個人理財中心：新界荃灣沙咀道315-323號廣益大廈地下4號舖

25. 屯門新墟分行：新界屯門啓發徑8號城˙點地下GA號舖及1樓

26. 教育路個人理財中心：新界元朗教育路21號英暢大廈地下3-4號舖

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