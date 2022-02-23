【財政預算案2022】「百分百擔保企業貸款」計劃升級　專家：或導企業財政崩潰

▲ 科培網絡會長李治緯（Edmund）擔心中小企在疫情未明朗下，難以償還貸款，「百分百擔保企業特惠貸款」或對企業造成反效果。（本報資料圖片）

疫情影響下，本地中小企的營商環境愈來愈嚴峻，不少企業也出現前所未有的財政壓力。財政司司長陳茂波今（23日）公布新一份財政預算案中提及，「百分百擔保企業特惠貸款」將進行改良，分別調高貸款額及延長還款期。惟業界人士科培網絡會長李治緯（Edmund）擔心中小企在疫情未明朗下，難以償還貸款，或對企業造成反效果。

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根據最新的財政預算案，「百分百擔保企業特惠貸款」計劃下，每間企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和，提高至27個月，上限由600萬元增加至900萬元，最長還款期由8年延長至10年。Edmund表示理解本地中小企業現面臨財政壓力，加上目前疫情尚未明朗，中小企業未來的商業發展仍是未知之數，因此有不少企業也申請政府推出的「百分百擔保企業特惠貸款」。

買樓式借貸 終一人承擔財政壓力

惟他對於此措施帶來的後果感到憂慮，提醒中小企業，該措施存在一定的「危險性」，若未來疫情持續，企業生意一直受到影響，企業只能透過向政府不斷借貸「續命」，即使貸款金額增加和還款期延長，貸款金額也會「愈滾愈大」，他舉例：「情況好像你買了層樓，未能收樓，但要一直供款」，他相信屆時或有不少中小企業未能償還高額貸款，出現企業財政崩潰而相繼倒閉的局面。

另外，他指出雖然該計劃由政府擔保，但企業申請時，同時需要進行個人擔保；若企業有多名股東，則需要提供其中一名股東的個人資料作擔保，他認為此舉與香港的公司法有抵觸外，更表示若企業未能如期償還貸款時 ，企業的財政壓力相變轉嫁至一個人身上，個人擔保的要求會對企業負責人或股東造成很大影響，他甚至直言：「太誇張、好恐怖」。

他建議政府應免卻企業負責人或股東進行個人擔保的要求，否則只會令到香港整體中小企人才大減，影響本地市場的經濟動力。

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記者：文睿

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