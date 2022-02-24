囚犯TikTok炫耀獄中酒店級生活 英網民嬲爆

很多人喜歡在網上分享日常生活，而有一名網民自稱是囚犯，在社交媒體TikTok展示在監獄服刑的經歷。這名囚犯的居住環境媲美酒店，更可穿著名牌服飾和享用音響系統等電器。有網民觀察監獄環境相信這名囚犯於英國服刑，不滿自己辛苦交稅竟是為囚犯提供酒店級生活。

馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖） 【下一頁】

英媒《每日郵報》報道，這名網民在TikTok開設名為HMP Unknown的賬戶，有6,000人追蹤及4.6萬人讚好。他自稱被判入獄7年，今年是他第4年服刑。

HMP Unknown近日在TikTok曬出大量影片，顯示他在監獄使用平板電腦、加濕器、音響系統、私人電話，囚室內的衣架上也掛上不少名牌服裝。

其中一段短片顯示了多名囚犯穿著設計師品牌服飾，包括意大利品牌Dsquared²一件要價100英鎊的T恤、Nike和Hugo Boss的家居服。

HMP Unknown沒有說明賬戶名字的意思，但網民估計HMP相信是Her Majesty's Prison（女王陛下的監獄）的縮寫，相信他最有可能是於英國服刑。

碧咸17歲細仔初登雜誌封面 想學阿媽做歌手 【下一頁】

不少網民都不滿HMP Unknown的待遇太好。其中一名網民指他不敢相信自己作為納稅人要為此埋單。

另一名網民透露自己是有3名孩子的單親媽媽，為了投放更多資源給子女而要睡在地板上。她看到HMP Unknown的待遇後忍不住慨歎，自己可能會為了一張舒服的床而犯法。

有部分網民推斷HMP Unknown被關押於D類監獄，即英國安全等級最低的監獄。據悉，D類監獄囚犯每日大部分時間可離開監獄，獲准外出工作或讀書。

但HMP Unknown在網上曬出的短片顯示囚室的門是金屬門，有網民因此猜測他可能是C類監獄囚犯。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲