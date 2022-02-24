  • 11°C
香港時間 : 2022224日 (四) 09:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

囚犯TikTok炫耀獄中酒店級生活 英網民嬲爆

環球社會熱點 08:35 2022/02/24

分享：

很多人喜歡在網上分享日常生活，而有一名網民自稱是囚犯，在社交媒體TikTok展示在監獄服刑的經歷。這名囚犯的居住環境媲美酒店，更可穿著名牌服飾和享用音響系統等電器。有網民觀察監獄環境相信這名囚犯於英國服刑，不滿自己辛苦交稅竟是為囚犯提供酒店級生活。

馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖） 【下一頁】

英媒《每日郵報》報道，這名網民在TikTok開設名為HMP Unknown的賬戶，有6,000人追蹤及4.6萬人讚好。他自稱被判入獄7年，今年是他第4年服刑。

HMP Unknown近日在TikTok曬出大量影片，顯示他在監獄使用平板電腦、加濕器、音響系統、私人電話，囚室內的衣架上也掛上不少名牌服裝。

其中一段短片顯示了多名囚犯穿著設計師品牌服飾，包括意大利品牌Dsquared²一件要價100英鎊的T恤、Nike和Hugo Boss的家居服。

HMP Unknown沒有說明賬戶名字的意思，但網民估計HMP相信是Her Majesty's Prison（女王陛下的監獄）的縮寫，相信他最有可能是於英國服刑。

碧咸17歲細仔初登雜誌封面 想學阿媽做歌手 【下一頁】

不少網民都不滿HMP Unknown的待遇太好。其中一名網民指他不敢相信自己作為納稅人要為此埋單。

另一名網民透露自己是有3名孩子的單親媽媽，為了投放更多資源給子女而要睡在地板上。她看到HMP Unknown的待遇後忍不住慨歎，自己可能會為了一張舒服的床而犯法。

有部分網民推斷HMP Unknown被關押於D類監獄，即英國安全等級最低的監獄。據悉，D類監獄囚犯每日大部分時間可離開監獄，獲准外出工作或讀書。

但HMP Unknown在網上曬出的短片顯示囚室的門是金屬門，有網民因此猜測他可能是C類監獄囚犯。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Omicron】亞種BA.2殺傷力未增強 世衛指住院情況類似
2022/02/23
【Omicron】亞種BA.2殺傷力未增強 世衛指住院情況類似
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
2022/02/23
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
匈牙利將烏克蘭邊境部署軍隊 應對難民湧入
2022/02/23
匈牙利將烏克蘭邊境部署軍隊 應對難民湧入
馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖）
2022/02/23
馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖）
美國俄羅斯外長會晤取消 布林肯：俄拒絕外交
2022/02/23
美國俄羅斯外長會晤取消 布林肯：俄拒絕外交

你可能感興趣

【Omicron】亞種BA.2殺傷力未增強 世衛指住院情況類似
18:05 2022/02/23
【Omicron】亞種BA.2殺傷力未增強 世衛指住院情況類似
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
14:30 2022/02/23
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
匈牙利將烏克蘭邊境部署軍隊 應對難民湧入
15:25 2022/02/23
匈牙利將烏克蘭邊境部署軍隊 應對難民湧入
人權 網絡熱話 抖音 英國

上一篇文章

66歲印度男騙婚27女 專揀富貴中女騙財騙色

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間05:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖）
馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖）
【新加坡疫情】有復常清晰路線 財長：有自信抗疫
【新加坡疫情】有復常清晰路線 財長：有自信抗疫
【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間05:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間05:00）
【新加坡疫情】增2.6萬確診創新高 床位需求急增
【新加坡疫情】增2.6萬確診創新高 床位需求急增
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款