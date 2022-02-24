66歲印度男騙婚27女 專揀富貴中女騙財騙色

印度傳媒近日報道，一名66歲男子被控欺騙27名女性結婚後捲款潛逃。印度調查人員表示，男子專門選擇單身及社經地位較高的中年女性，受害人很多都是會計師、醫生等專業人士，且遍佈全國各地。警方透露男子透過13間銀行偽造了128張信用卡，成功向銀行騙取共1,000萬印度盧比（104.6萬港元）。

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印度傳媒報道，現年66歲的斯溫登（Bibhu Prakash Swain）誘騙27名女性和他結婚，捲走女方財產後潛逃。最初報道指他共騙婚14名女性，但《Hindustan Times》其後指受害者多達27人，分佈在印度10個邦州。

當地傳媒指是印度史上最大騙婚案。印度警方表示斯溫登動機主要是騙財騙色。

印度調查人員表示，受害者中包括1名高級邊境警察、1名會計師、1名教師、1名醫生及2名最高法院辯護律師。報道指斯溫登會在手機中記下女性的名字及居住地點，如稱女子為德里夫人（Madam Delhi）、阿薩姆邦夫人（Madam Assam）等。

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根據手機紀錄，警方還發現另有70至75名潛在目標女性，今年2月及3月都有結婚計劃。

調查人員表示，雖然斯溫登體型肥胖（portly）且身高只有5呎2吋（約157厘米），但透過偽造身分證等包裝資歷和家庭背景，冒充醫生或教授成功行騙。他更騙取了13間銀行，擁有128張虛假信用卡，成功從銀行系統中騙得1,000萬盧比。

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但斯溫登1名48歲的妻子意外發現，他和另外最少7名女性結婚，向警方報案揭發案件。印度警方指，受害人對此感到憤怒及受騙，警方進一步調查揭發他長期行騙。

印度警方指，斯溫登說話具有說服力，目標只放在年逾40歲的成功單身、喪偶或已經離婚的女性，在網上結識女性時曾使用多個名字。受害者出於保守社會壓力，不敢報警揭發其惡行。

印度警方懷疑斯溫登並非單獨行動，正在追查協助他轉移財產人士。據報斯溫登同時亦有經營多間醫學實驗室，旗下醫生及工作人員更為他連續無薪工作數月。

責任編輯：李俊儀