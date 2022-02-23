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尋盤大半年睇遍全港逾60個單位　終揀定維景灣畔入市　只為兩大原因

股樓投資 18:34 2022/02/23

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繼續有不少買家趁疫情入市。中原伍錦基指，將軍澳維景灣畔兩房單位成交，買家尋盤多時日終入市。單位為12座高層E室，實用面積533平方呎，坐向東北，享開揚市景，以910萬元成交，實用用呎價17,073元。

代理指，買家為用家客，由去年6月尋盤到近日，累計睇樓最少60個單位，最終因維景灣畔交通方便，比較實用而入市。代理補充，買家另一入市原因為業主肯議價，售價合心水，價錢稍稍低2%至3%就要下決定，近日疫情嚴重，政府有意進行全民檢測，可能進一步收緊防疫措施，導致買賣活動受阻，又預計若疫情「清零」，平價放盤就會減少，因而最終選擇購入上述單位自用。

同場加映︰【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

據了解，原業主於2008年以338萬元買入單位，持貨14年，帳面賺約572萬元，升值約169%。

【有相睇】放盤兩個月自願減價吸客　駿景園靚裝三房累劈190萬　低市價近一成沽出【下一頁

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同場加映︰【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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撰文 : 謝昕蕎

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