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【財政預算案2022】中小企面臨人手荒　專家：可考慮東歐、內地科研人才

科技 18:36 2022/02/23

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科培網絡會長李治緯（Edmund）認為，政府可透過計畫，吸引東歐及內地等地的科研人才，解決燃眉之急。（本報資料圖片）

香港市場一直面臨人才短缺的問題。財政司司長陳茂波今（23日）公布財政預算案，當中提及「優秀人才入境計劃」下的香港人才清單，將擴闊部分原有專業的領域，涵蓋「醫療及健康護理科學」、「微電子」、「集成電路設計」和「藝術科技」專才。科培網絡會長李治緯（Edmund）認為，政府可透過計畫，吸引東歐及內地等地的科研人才，解決燃眉之急。

【財政預算案2022】科企：生命健康科研過程漫長　措施助紓緩資金人手問題

Edmund提到，由於疫情影響，限制了外國人才到港發展的機會，加上不少本地人才也因看淡本港發展前景而移民至外地，導政本地各行各業也出現人手短缺的情況。

加上新一份 《財政預算案》指出，將增加對大學科研的資助。Edmund擔心現時市場競爭激烈下，企業會透過薪金調整以吸引人才。而大學科研資助金額增加，大學初創企業變有能力大幅提高薪金，吸引本地人才加入。而坊間的中小企資金有限，使他們更難聘請人才加入，引致人手不足而發展停滯，最後或使市場萎縮。  

為解燃眉之急，Edmund建議，能透過優秀人才入境計劃吸引內地和外國人才，「東歐、俄羅斯、烏克蘭等地的科研人才也十分充足，政府可多考慮吸納上述地方的人才。 」同時，港府可透過加強於內地宣傳，改善內地人才對本港市場發展的觀感，亦可改善對外地人才的待遇，如提供較好的住宿環境，以吸引外地人才來港，以解人手不足的問題。

【財政預算案2022】預算案聚焦推動「生命健康」科研　港初創：投放資源助請人會更好

【財政預算案2022】1萬元消費券再臨　專家：宜增網購交易　留意市民資料準確性

記者：文睿

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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