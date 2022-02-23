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【大行報告】瑞銀：地緣政治危機懸而未決　預計股市繼續上升

股市 18:27 2022/02/23

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俄羅斯總統普京正式承認兩個烏克蘭分離地區獨立，西方對此舉做出强烈的回應，並可能對俄羅斯實施制裁。瑞銀表示，目前懷疑西方威脅的全面制裁否會推出。從歐洲多國領導人的評論來看，他們可能選擇做出相稱的回應，保留日後實施更嚴厲制裁的威懾力，同時在外交上保持一定程度的開放，盡量減少對歐洲和全球經濟帶來的損害。

貝萊德：聯儲局或被逼與高通脹共存，【下一頁】

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告，指地緣政治危機懸而未決，但今年經濟和盈利料將穩健增長，整體股市也料將走高。儘管軍事行動升級可能影響到歐元區股票，但我們繼續偏好該地區股票。

能源和金融等板塊、價值股以及大宗商品都將受益於穩健的經濟增長，也相對不太受市場主要風險的影響。從歷史上看，國家之間的爭端導致的市場下跌通常是短暫的。

服務業紓困措施利好中國股市

中國方面，瑞銀認為，中央政府針對服務業出台紓困措施，進一步顯示其支持經濟增長的態度，這料將利好中國股市，尤其是耐用消費服務和耐用品板塊。

該行預計年內消費增幅將走高，工業生產者出廠價格（PPI）走勢日趨溫和可能令原材料成本穩定，並擴大消費板塊公司的利潤率。食品飲料板塊利潤的高能見度料將支撑部分個股估值的修復。

【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇

相關文章：【俄烏衝突】貝萊德：聯儲局或被逼與高通脹共存　激進幣策會破壞經濟

【俄烏衝突】景順：俄羅斯與烏克蘭衝突對全球經濟影響料有限

大行報告 經濟 股票 歐洲 烏克蘭 制裁 紓困措施 財富及資產管理 瑞銀

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