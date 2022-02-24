  • 12°C
香港時間 : 2022224日 (四) 11:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日皇德仁生日開腔談姪女真子 冀構建尊重寬容社會

環球社會熱點 08:05 2022/02/24

分享：

日本天皇德仁周三（23日）62歲生日，他在宮殿罕有向記者談及已卸下公主身份的姪女真子。德仁表示對很多人擔心真子婚事感到抱歉，但希望各界表達意見時能顧及他人心情。

小室圭美國律師考試倘再肥佬 與老婆真子隨時返日本 【下一頁】

日皇德仁23日迎來62歲生日，他在宮殿舉行生日記者會。德仁被問及國民對弟弟秋篠宮文仁親王長女真子與小室圭結婚的看法褒貶不一，就表示讓很多人擔心此事感到抱歉，但希望真子步入幸福人生。

真子因婚事爭議長期受到批評，網絡上也出現大量誹謗中傷的言論，真子確診「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder， CPTSD）。德仁希望談及尊重言論自由時，人們亦必須時常意識到表達意見時，有時也會傷害到別人的內心或者立場。

德仁稱他希望大家會顧及身處不同立場、有著不同想法的人們，建構相互尊重的寬容社會。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

談真子婚後移居紐約 文仁：「對他們是最好的」【下一頁】

新冠肺炎疫情持續，德仁希望民眾能繼續努力互相支持，共同克服嚴峻現狀。他指即便在交流困難情況下，亦要重視彼此聯繫，不要讓心中的希望之火熄滅。

對於去年12月成年的20歲長女愛子，德仁表示期待愛子能懷著同情心及感恩，認真完成每一項職責。

早前有日媒報道指，真子與小室圭紐約生活相當拮据，經常穿同一件衣服。祖母、上皇后美智子據報對此不忍，打算拿出63年積蓄協助二人渡過難關。 

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度
2022/02/23
澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度
【Omicron】亞種BA.2殺傷力未增強 世衛指住院情況類似
2022/02/23
【Omicron】亞種BA.2殺傷力未增強 世衛指住院情況類似
美國擬擴大對俄羅斯制裁 禁出口科技產品至當地
2022/02/23
美國擬擴大對俄羅斯制裁 禁出口科技產品至當地
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
2022/02/23
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
匈牙利將烏克蘭邊境部署軍隊 應對難民湧入
2022/02/23
匈牙利將烏克蘭邊境部署軍隊 應對難民湧入

你可能感興趣

澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度
18:00 2022/02/23
澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度
【Omicron】亞種BA.2殺傷力未增強 世衛指住院情況類似
18:05 2022/02/23
【Omicron】亞種BA.2殺傷力未增強 世衛指住院情況類似
美國擬擴大對俄羅斯制裁 禁出口科技產品至當地
16:56 2022/02/23
美國擬擴大對俄羅斯制裁 禁出口科技產品至當地
網絡熱話 皇室 結婚 日皇德仁 日本

上一篇文章

囚犯TikTok炫耀獄中酒店級生活 英網民嬲爆

下一篇文章

【Omicron】亞種BA.2殺傷力未增強 世衛指住院情況類似
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖）
馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間10:00）
【新加坡疫情】增2.6萬確診創新高 床位需求急增
【新加坡疫情】增2.6萬確診創新高 床位需求急增
澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度
澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款