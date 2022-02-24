日皇德仁生日開腔談姪女真子 冀構建尊重寬容社會

日本天皇德仁周三（23日）62歲生日，他在宮殿罕有向記者談及已卸下公主身份的姪女真子。德仁表示對很多人擔心真子婚事感到抱歉，但希望各界表達意見時能顧及他人心情。

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日皇德仁23日迎來62歲生日，他在宮殿舉行生日記者會。德仁被問及國民對弟弟秋篠宮文仁親王長女真子與小室圭結婚的看法褒貶不一，就表示讓很多人擔心此事感到抱歉，但希望真子步入幸福人生。

真子因婚事爭議長期受到批評，網絡上也出現大量誹謗中傷的言論，真子確診「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder， CPTSD）。德仁希望談及尊重言論自由時，人們亦必須時常意識到表達意見時，有時也會傷害到別人的內心或者立場。

德仁稱他希望大家會顧及身處不同立場、有著不同想法的人們，建構相互尊重的寬容社會。

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談真子婚後移居紐約 文仁：「對他們是最好的」【下一頁】

新冠肺炎疫情持續，德仁希望民眾能繼續努力互相支持，共同克服嚴峻現狀。他指即便在交流困難情況下，亦要重視彼此聯繫，不要讓心中的希望之火熄滅。

對於去年12月成年的20歲長女愛子，德仁表示期待愛子能懷著同情心及感恩，認真完成每一項職責。

早前有日媒報道指，真子與小室圭紐約生活相當拮据，經常穿同一件衣服。祖母、上皇后美智子據報對此不忍，打算拿出63年積蓄協助二人渡過難關。

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責任編輯：郭麗明