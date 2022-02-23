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【財政預算案2022】企業貸款放寬、收費減免　商戶稱有幫助

商業 18:21 2022/02/23

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政府宣佈「百分百擔保特惠貸款」增強限額及延長還款時間，受訪商戶表示有進一步幫助。（資料圖片）

政府宣佈多項措施支援企業舒困，包括「百分百擔保特惠貸款」進一步增強限額及延長還款時間等，有商戶表示兩者放寬均有進一步幫助。

【財政預算案2022】1萬元電子消費券促進消費　759阿信屋料貴價貨更受青睞

政府「財政預算案2022」為企業提供的財務支援增強，包括「百分百擔保特惠貸款」提升款額上限年期、延長早前「預先批核還息不還本計劃」6個月等，以及多項不同政府服務收費減免，有企業認為措施有明顯幫助。

廚房壹號創辦人黃志超表示有明顯幫助，可延長還款期令周轉更為靈活，金額上升對規模比較大的公司更有幫助，至於其他不同費用減免去年亦有實施，僅是營運開支中的小數目。

日高環保資源管理業務董事梁一陽認為「百分百擔保特惠貸款」加碼是好事，公司暫未有提出申請。至於減免8個月非住宅75%排污費，因公司在香港的回收業務主要以分揀工序為主，只有基本清潔需用水，因此用水量相對不算高，故排污費支出不算多，他預期洗衣、洗碗工場等的幫助會比較大。

嘉信和牛負責人鄭小姐稱公司亦曾申請相關貸款，認為金額再增加會令企業有較大資金調動靈活度，對其公司運作有幫助，還款期延長亦可舒緩壓力。但最終批核申請仍是銀行負責，擔心部分中小企或較難滿足銀行的條件要求。

【財政預算案2022】1萬元消費券刺激消費　為何關連後勤業界也受惠？

記者：王浩賢

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