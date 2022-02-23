  • 13°C
香港時間 : 2022223日 (三) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2022】港府向貿發局撥款　推動虛擬展覽及大數據分析

商業 18:20 2022/02/23

分享：

在2021/22至2023/24年度，政府將向貿發局撥款3.1億元，以支援該局開發虛擬平台。（資料圖片）

疫情下本港實體展覽大部分亦取消，唯有轉陣至虛擬展覽。最新一份財政預算案公布，將會向貿發局撥款，開發虛擬平台，以及推行「內地發展支援計劃」。

【財政預算案2022】餐廳商户：消費券僅得大集團受惠　直接派現金更好

【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出

政府消息人士透露，在2021/22至2023/24年度，政府將向貿發局撥款3.1億元，以支援該局開發虛擬平台。貿發局將會為虛擬平台加強舉行線上展覽的能力，例如加入即時互動功能、人工智能協助全天候商貿配對等。當局又將會改善其網上系統，加強個人化市場分析、大數據分析等，以回應中小企需求。

撥款反映當局冀疫情下加強虛擬展覽，但舉辦《香港車仔展2021》、Market Hubs聯合創始人李鑒泉認為，虛擬覽算是「有好過冇」，始終無法取代實體展覽。他解釋，在虛擬展覽裡，買家只憑關鏈字搜尋，與逛線下展覽時，或有意外收穫的體驗無法比擬。

雖然政府期望貿發局可為線上展覽加強商貿配對的功能，但李認為在虛擬世界，「門面設計」比實際功能更重要；例如展覽能否提供虛擬展區及攤位、展商可否為攤位自訂立體設計等。

額外1.35億元　推行「內地發展支援計劃」

另一方面，據消息人士指，貿發局於未來3年將獲撥款共1.35億元，以推出「內地發展支援計劃」。現階段主要藉貿發局於內地城市的辦事處，及港商的內地商會，舉辦不同推廣活動。因此，計劃並不限於大灣區，且不會提供資金資助，反而主要是商業配對及資訊等支援。

【財政預算案2022】1萬元電子消費券促進消費　759阿信屋料貴價貨更受青睞

【財政預算案2022】1萬元消費券刺激消費　為何關連後勤業界也受惠？

記者：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【財政預算案2022】餐廳商户：消費券僅得大集團受惠　直接派現金更好
今日
【財政預算案2022】餐廳商户：消費券僅得大集團受惠　直接派現金更好
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
今日
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
【Omicron】船運業確診人數急增　恐再影響供應鏈穩定
今日
【Omicron】船運業確診人數急增　恐再影響供應鏈穩定
【職場文化】人工智能人才需求大　企業宜加強員工AI能力
今日
【職場文化】人工智能人才需求大　企業宜加強員工AI能力

你可能感興趣

【財政預算案2022】餐廳商户：消費券僅得大集團受惠　直接派現金更好
今日 17:51
【財政預算案2022】餐廳商户：消費券僅得大集團受惠　直接派現金更好
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
今日 16:30
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
【Omicron】船運業確診人數急增　恐再影響供應鏈穩定
今日 15:15
【Omicron】船運業確診人數急增　恐再影響供應鏈穩定
香港貿易發展局 疫情 大灣區 人工智能 展覽 香港 財政預算案 商會 大數據 AR

上一篇文章

【財政預算案2022】企業貸款放寬‧收費減免　商戶轉身唞氣

下一篇文章

【財政預算案2022】1萬元電子消費券促進消費　759阿信屋料貴價貨更受青睞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【全民強檢】參考澳門強檢經驗　德勤：員工彈性工作　可自行安排時間檢測
【全民強檢】參考澳門強檢經驗　德勤：員工彈性工作　可自行安排時間檢測
【全民強檢】港府推全民強檢 　業界：只能無奈接受
【全民強檢】港府推全民強檢 　業界：只能無奈接受
【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」
【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」
【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成
【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款