【財政預算案2022】港府向貿發局撥款　推動虛擬展覽及大數據分析

▲ 在2021/22至2023/24年度，政府將向貿發局撥款3.1億元，以支援該局開發虛擬平台。（資料圖片）

疫情下本港實體展覽大部分亦取消，唯有轉陣至虛擬展覽。最新一份財政預算案公布，將會向貿發局撥款，開發虛擬平台，以及推行「內地發展支援計劃」。

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政府消息人士透露，在2021/22至2023/24年度，政府將向貿發局撥款3.1億元，以支援該局開發虛擬平台。貿發局將會為虛擬平台加強舉行線上展覽的能力，例如加入即時互動功能、人工智能協助全天候商貿配對等。當局又將會改善其網上系統，加強個人化市場分析、大數據分析等，以回應中小企需求。

撥款反映當局冀疫情下加強虛擬展覽，但舉辦《香港車仔展2021》、Market Hubs聯合創始人李鑒泉認為，虛擬覽算是「有好過冇」，始終無法取代實體展覽。他解釋，在虛擬展覽裡，買家只憑關鏈字搜尋，與逛線下展覽時，或有意外收穫的體驗無法比擬。

雖然政府期望貿發局可為線上展覽加強商貿配對的功能，但李認為在虛擬世界，「門面設計」比實際功能更重要；例如展覽能否提供虛擬展區及攤位、展商可否為攤位自訂立體設計等。

額外1.35億元 推行「內地發展支援計劃」

另一方面，據消息人士指，貿發局於未來3年將獲撥款共1.35億元，以推出「內地發展支援計劃」。現階段主要藉貿發局於內地城市的辦事處，及港商的內地商會，舉辦不同推廣活動。因此，計劃並不限於大灣區，且不會提供資金資助，反而主要是商業配對及資訊等支援。

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記者：葉泳珊