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【放寬按揭保險】按揭保險樓價上限放寬　月入幾多先真正受惠？

18:04 2022/02/23

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【放寬按揭保險】按揭保險樓價上限放寬　月入幾多先真正受惠？

財政預算案中，政府放寬最高按保8成按揭貸款的樓價上限至1200萬元，首次置業人士可申請按保最高9成按揭貸款的樓價上限則提高至1000萬元，所有修訂於今日（2月23日）即時生效。不過，由於置業人士仍需符合供款入息比率50%上限及銀行壓力測試，意味只有月入至少8萬元的高收入人士可受惠。

交銀謝騏聰：可助兩房人士換三房

交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰認為，放寬按保按揭成數，可以幫助一些原有兩房的置業人士換三房，但若以首置1000萬元樓價做九成、1200萬元樓價做八成，意味按揭貸款約900萬元至960萬元，要符合銀行壓測，月入要求非常高，不是一般普羅大眾能夠達標，估計只有專業人士，或透過專才計劃來港的新香港人，才能受惠。

首置9成按揭增至千萬元詳情【下一頁】

他續稱，除新香港人或專業人士，一些需要資金周轉的生意人，或許也能受惠於放寬按保按揭成數的措施。

住宅租金避稅料夠交一個月租金

現時只有10%家庭月入逾8萬元，但估計會有15%至20%家庭可受惠於放寬按保按揭措施，即使借不到八九成，但可以較昔日提高按揭成數。

設立住宅租金開支扣除　每年扣稅上限10萬元【下一頁】

至於財政預算案同意建議，由2022/2023課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，每個課稅年度的扣除上限為10萬元，謝騏聰指，租金退稅對於中高收入人士有幫助，退稅款項料差不多足夠支付一個月租金，減輕無樓人士的負擔。

**【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇**

相關文章：【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施）

相關文章：【財政預算案2022】一文看清各界對財政預算案的最新看法（不斷更新）

按揭貸款 樓價 按揭保險 首次置業 財政預算案

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