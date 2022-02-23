4000港幣入場門檻　智能投資顧問度身訂造優質基金組合

全球經濟增長放緩，伴隨着高通脹壓力，資產單純存放在銀行已經不足夠，投資者需要掌握適合的投資工具才能分散投資風險，並增加穩定的現金流。除了透過自己投資或諮詢傳統投資顧問外，隨着金融科技發展漸趨成熟，應用了人工智能（AI）技術的智能投資顧問亦開始普及。四大國際會計師事務所之一的德勤（Deloitte）曾經在諮詢報告中預測，在2025年，全球由機械人投資顧問（Robo-adviser）所管理的資產規模（AUM）有機會高達16萬億美元。AI投資顧問更因為收費低廉，投資者管理時間少、投資門檻低等原因，在近年已經成為美國、中國的一大流行趨勢。



系統分析投資組合 分散風險 增加額外收入



股票是大眾最熟悉的投資產品，容易受不同因素影響而產生股價波動，對投資者的資產帶來較大的盈利或虧損。至於這種新興的智能投資顧問則以一種「長期持有、分散投資」的理念進行投資。



智能投資顧問會根據大數據分析，推出適合不同風險類型人士的投資組合，組合大多囊括多種底層資產類別，如股票、基金等，種類也覆蓋全球各個地區和大部分熱門行業。投資者利用智能投資顧問進行投資，即使投資金額較少，一樣可以配置多元化的底層資產類別，作為長期投資時，可大大減低風險，帶來額外的收入來源。



AI自動操作 投資更省時省力



智能投資顧問利用AI來制定投資組合，節省不少人力成本，相比傳統投資顧問需要收取較高佣金，智能投資顧問的收費相對低廉，避免投資者的利潤被各種手續費蠶食，變相增加投資收益。以「樂投」智能投資顧問為例，投資門檻就非常低，0投顧費及0基金申贖費，只需要500美元，相約港幣4,000元便可以開始投資。



市面上大部份的智能投資顧問只需要投資者填寫一份問卷，分析其承受風險的程度，AI便會因應投資者的風險評級，推薦最合適的投資組合。投資者就不再需要花大量時間研究市場走勢和篩選投資產品的時間，更省時省力。



智能投資顧問另一特點，是能夠全天候7x24追蹤市況，有的更會即時提醒投資者針對市場趨勢進行調整，猶如一個會自動操作的機械人投資顧問。這些資產配置建議是根據大數據和系統算法計算，相對客觀，避免投資者受主觀情緒、市場情緒影響，以及自己的情緒波動，而作出錯誤的投資決定。



藉投資組合表現 嚴選智能投資顧問

正如前面提到，智能投資顧問會根據投資者的風險偏好和承受能力提供投資組合建議，因此選擇智能投資顧問時，就要留意可提供的投資組合配置及其盈利表現。



以「樂投」智能投資顧問為例，透過與本港領先業界的智能投資顧問技術公司AQUMON合作，由其科大博士團隊協助，以AI整合及分析全球市場2萬隻公募基金資料，開發出多款基金配置組合供投資者選擇。



「樂投」提供10個風險等級和不同波動率的基金組合，涵蓋如貝萊德（BlackRock）、摩根士丹利（Morgan Stanley）等經營穩健、業績健康的盈利龍頭旗下的優質基金組合，等同於由專業的基金經理幫投資者打理投資組合。根據「樂投」過去5年的回測數據顯示，進取型高波動組合的股票型基金比例為85%股票基金以及15%債券基金，過去5年累計收益率高達140.12%，跑贏標普500及恒生指數。



漲樂全球通新舊客戶享多重獎賞優惠

漲樂全球通最近更推出優惠，由即日起至3月25日，成為漲樂全球通新客戶最高可獲超過港幣6,000元的多重獎賞，現有客戶也有機會獲得港幣100元Citysuper 購物禮券以及Rosewood Staycation酒店套票。



（特約）