【串流影片】Netflix測試短片功能　Fast Laughs搞笑30秒

影片串流平台Netflix測試為智能電視程式開發的Fast Laughs功能，配合現時流行的網絡短片趨勢，相關功能亦在智能電視推出，用戶可透過Fast Laughs選播搞笑短片。據網站《TheVerge》報道，Netflix節目中挑選出影片，再製成每段影片長約30秒搞笑片段，令用戶觀看影片時增添額外趣味。

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據悉，Fast Laughs功能現時只在測試階段，Netflix會收集帳戶內個人資料，測試會先向美國、加拿大、英國、新西蘭、澳洲及愛爾蘭等英語為主的地區用戶發放，不過，Netflix並未公布該功能的具體推出時間表。

若收到測試版的用戶，會看到Fast Laughs功能在播放影片時於選單上出現，用戶可選擇將影片收藏至觀看列表。《TheVerge》報道又指，Fast Laughs短片內容是由Netflix官方製作，與其程式另一「Play Something」功能不同，不會根據用戶觀看影片習慣隨機播放喜好的內容。

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另外，新的測試版去年在智能裝置App上已測試的Fast Laughs亦有所不同，智能裝置App內的每個短片均提供具社交平台分享功能，在電視App版本中卻不可分享到社交平台。

責任編輯：向頌勤

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