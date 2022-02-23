【新股IPO】樂普生物2157首日掛牌收市報7.14元 微升1仙

腫瘤治療領域的生物製藥企業樂普生物（02157）首日掛牌，股價表現平平，開市報7.13元，全日高見7.34元，低見6.7元，收市報7.14元，較招股價7.13元微升1仙；成交1,582萬股，涉資1.12億元。

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樂普生物以招股價中位數7.13元定價，其招股價範圍介乎6.87至7.38元；其香港公開發售部份錄得超額認購約4.65倍，一手中籤率為22.31%，以每手1000股計，投資者需認購5手方能穩獲一手；聯席保薦人為中金及摩根士丹利。

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該股是次上市引入了維梧資本及King Star為基石投資者，合共認購5,464.8萬股公司股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本3.29%。

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樂普生物聚焦於腫瘤治療領域的生物製藥，擁有8款藥物進入臨床階段，尚未產生任何產品銷售收益。截至2021年8月，公司擁有人應佔虧損6.56億元人民幣，按年擴大53.4%。期內，研發開支增加1.6倍至近5.1億元人民幣。

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是次集資所得，其中約68.5%擬用於發展核心產品撥資；6.3%用於其他主要臨床階段候選藥物及主要臨床前候選藥物：15.8%用於收購有潛力的技術及資產及擴張候選藥物管線；9.4%用於一般公司用途。

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記者：張以正