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買中海油（00883）識賺也要識走

股市 17:55 2022/02/23

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俄羅斯、烏克蘭緊張局勢升級，市場焦點重回油股之上，料可乘國際油價上漲看高一綫，在港上市的中海油 （00883） 是焦點之一。

國際油價近期受地緣政治壓力及國際需求緊張下持續上升，其中，俄羅斯出口大量石油和天然氣，市場擔心一旦西方加強制裁，令原油供應進一步緊張推升油價。

另外，高盛看好油價及金價，可受惠地緣政治升溫，一旦俄烏局勢惡化，預期油價及金價潛在升幅分別達13.4%及5.4%。

*【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇*

國際油價上揚，利好上游油氣開發企業盈利，中海油是「三桶油」之中上游業務佔比較高的行業參與者之一，石油上游勘探及開採的成本與油價相關性較低，當油價上升時，便直接增加銷售盈利。

論投資價值，中海油向來是收息選擇之一。中海油近10年平均股息率約5厘，「包底」派0.7元股息的做法。彭博預測中海油2021至2023年股息率分別為8.2厘、9.2厘和9.2厘。

綜合大行建議，給予中海油的目標價平均為12元。以該股今日收市價10.02元計，預期上升空間近兩成。不過，若中海油跌穿1月中的上升裂口上方約9.1元，則可考慮減持 。

*重溫《ET開市直擊》，唐牛分析中海油買賣策略*

欄名 : 3分鐘睇股

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