【財政預算案2022】1萬元電子消費券促進消費　759阿信屋料貴價貨更受青睞

▲ 本地疫情嚴峻很多港人減少外出，有零售商指，他們更多選購生活用品。

本地疫情嚴峻很多港人減少外出，更多選購生活用品，如糧油雜貨。港府派發1萬元電子消費券，CEC國際（00759）副主席林國仲表示，參考去年派發時的狀況，旗下品牌「759阿信屋」的銷售，客人在消費券派發前較謹慎，但當月將有所增長。而首階段發放時，客人較多選購價格較高的貨品。

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事實上，本地爆發第五波疫情後，林國仲坦言，零食銷售有所下跌。但客人消費模式顯示，疫情期間較常囤積日用品，因而其銷售有所增長，較疫情前上升15%。但強調，該些貨品的毛利較低，品牌也不會因需求急增而加價，維持過往薄利多銷的策略。

疫下港人減少外出 較常購買二至三天日用品

現時港人對日用品的需求急增，他指，客人由過去習慣每天購買，轉變同時間購買二至三天的貨品。並視乎客人需求，例如急凍食品較暢銷，便補充貨品的數量。

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被問及部份貨品價格提高，林稱，由於部份貨品的船運費用，受疫情影響而提高，便調整貨品的價格。惟強調，該企一直堅持薄利多銷的策略，希望貨品以較低的價錢，吸引更多客人購買。

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記者：馬意文