  • 13°C
香港時間 : 2022223日 (三) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2022】1萬元電子消費券促進消費　759阿信屋料貴價貨更受青睞

商業 18:02 2022/02/23

分享：

本地疫情嚴峻很多港人減少外出，有零售商指，他們更多選購生活用品。

本地疫情嚴峻很多港人減少外出，更多選購生活用品，如糧油雜貨。港府派發1萬元電子消費券，CEC國際（00759）副主席林國仲表示，參考去年派發時的狀況，旗下品牌「759阿信屋」的銷售，客人在消費券派發前較謹慎，但當月將有所增長。而首階段發放時，客人較多選購價格較高的貨品。

【財政預算案2022】港府發放1萬元電子消費券　六福珠寶料4月生意額按月升10%至15%

事實上，本地爆發第五波疫情後，林國仲坦言，零食銷售有所下跌。但客人消費模式顯示，疫情期間較常囤積日用品，因而其銷售有所增長，較疫情前上升15%。但強調，該些貨品的毛利較低，品牌也不會因需求急增而加價，維持過往薄利多銷的策略。

疫下港人減少外出　較常購買二至三天日用品
現時港人對日用品的需求急增，他指，客人由過去習慣每天購買，轉變同時間購買二至三天的貨品。並視乎客人需求，例如急凍食品較暢銷，便補充貨品的數量。

【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮

被問及部份貨品價格提高，林稱，由於部份貨品的船運費用，受疫情影響而提高，便調整貨品的價格。惟強調，該企一直堅持薄利多銷的策略，希望貨品以較低的價錢，吸引更多客人購買。

【亞馬遜】打擊誤導性產品評論　亞馬遜起訴提供虛假評論公司

記者：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望
今日
【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望
【送貨安全】紐約擬禁止電商及配送平台　宣傳15分鐘送貨承諾
今日
【送貨安全】紐約擬禁止電商及配送平台　宣傳15分鐘送貨承諾
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
今日
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
【財政預算案2022】1萬元消費券刺激消費　為何關連後勤業界也受惠？
今日
【財政預算案2022】1萬元消費券刺激消費　為何關連後勤業界也受惠？

你可能感興趣

【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望
今日 16:10
【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望
【送貨安全】紐約擬禁止電商及配送平台　宣傳15分鐘送貨承諾
今日 17:00
【送貨安全】紐約擬禁止電商及配送平台　宣傳15分鐘送貨承諾
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
今日 16:30
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
疫情 電子消費券 759阿信屋 CEC國際（00759） 食品 銷售 品牌 財政預算案 零食

上一篇文章

【財政預算案2022】港府向貿發局撥款　推動虛擬展覽及大數據分析

下一篇文章

【財政預算案2022】餐廳商户：消費券僅得大集團受惠　直接派現金更好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【全民強檢】參考澳門強檢經驗　德勤：員工彈性工作　可自行安排時間檢測
【全民強檢】參考澳門強檢經驗　德勤：員工彈性工作　可自行安排時間檢測
【全民強檢】港府推全民強檢 　業界：只能無奈接受
【全民強檢】港府推全民強檢 　業界：只能無奈接受
【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」
【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」
【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成
【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款