【金屬交易】國際鎳價衝破2.5 萬美元 創十年來新高 專家：俄烏危機擾亂供應

國際鎳價漲到每噸 25,000 美元，創下 2011 年來新高，專家分析指主要受烏俄緊張局勢影響，市場擔心會影響主要生產國俄羅斯的供應，加上全球庫存減少，令到漲勢持續。

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倫敦金屬交易所（LME）鎳價 22 日盤中一度大漲 3.2%，至每噸 25,135 美元，收漲 0.9%，至每噸 24,555 美元。這種用於生產不銹鋼和電動車電池的原物料已成為倫敦金屬交易所中表現最好的金屬，鎳今年上漲約 18%，去年上漲 25%。道明證券商品策略師 Ryan McKay 表示，俄羅斯對鎳的供應很重要，鎳是與俄羅斯相關的主要商品之一，而最新事件讓鎳的供應風險特別高，尤其是庫存已經處於非常低水準的情況下。

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目前倫 敦金屬交易所的鎳庫存已降至 2019 年以來最低點，現貨價格遠高於期貨價格，顯示出基本面非常吃緊，而且庫存還在持續下降中。

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記者：鄭日棱